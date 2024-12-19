Спецпосланник Трампа: Убийство Кириллова - не лучшая идея

В ходе войны стороны "не должны убивать некомбатантов", заявил в интервью телеканалу Fox News отставной генерал Кит Келлог. Хотя подчеркнул, что и РФ, и Украина готовы к переговорам.

Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова в Москве была "не очень хорошей идеей", считает отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал своим спецпосланником по Украине и РФ. "Не думаю, что это действительно неудача, но я сказал бы, что есть правила ведения войны и есть определенные вещи, которые вы просто не делаете. Например, вы не убиваете раненных солдат на поле боя. Вы не должны убивать некомбатантов", - заявил Келлог в интервью американскому телеканалу Fox News в среду, 18 декабря. Он пояснил, что убийство "важных генералов в их родном городе" меняют правила ведения войны, что, по его мнению, "не очень хорошая идея". "Не думаю, что это действительно разумно", - добавил Кит Келлог.

В то же время спецпосланник Дональда Трампа уверен, что как Россия, так и Украина, готовы вступить в переговоры об окончании войны и что Трамп - именно тот политик, кто способен выступить посредником в этом диалоге. "Я думаю, у него есть видение того, как это сделать. У него есть энергия, чтобы это сделать. И я думаю, что он на самом деле готов в итоге объединить обе стороны и поговорить", - сказал Келлог.

Келлог планирует визит в Киев

В январе Кит Келлог намерен посетить Киев и ряд других европейских столиц, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Визит в Москву, по их словам, в планы Келлога пока не входит.

В Киеве Келлог, как рассказали собеседники агентства, собирается встретиться с украинским руководством. Кроме того, его команда готовит встречи с высокопоставленными политиками в Париже и Риме. Их цель - не столько активные переговоры о возможности прекращения войны в Украине, сколько сбор информации для новой администрации США, уточнили источники Reuters. Сообщается также, что план европейского турне Келлога пока находится в стадии разработки и что его ключевые пункты могут измениться.

Келлог предложил идеи по завершению войны в Украине

Кит Келлог - соавтор одного из предложенных Трампу планов скорого завершения войны РФ против Украины. Инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Киеву отказом в военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время президента РФ Владимира Путина, как сообщалось, якобы должны склонить к миру угрозы США усилить поддержку Украины.

О выборе бывшего ответсека Совета нацбезопасности США Кита Келлога на должность своего спецпосланника по мирному урегулированию войны в Украине Дональд Трамп заявил 27 ноября. Кандидатуру 80-летнего отставного генерала еще должен утвердить Сенат США, но, после того как республиканцы обеспечили себе большинство в верхней палате Конгресса, на пути у Трампа не должно возникнуть препятствий.

Генерал Кириллов погиб у подъезда своего дома в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник были убиты утром 17 декабря после того, как у подъезда дома Кириллова на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство. По версии следствия, оно было прикреплено к самокату. стоявшему у подъезда.

Кириллов занимал должность начальника войск РХБЗ с 2017 года. После начала полномасштабной войны РФ против Украины он регулярно проводил брифинги, на которых рассказывал о якобы разрабатываемом в Украине при содействии США биологическом оружии.

В 2022 году генерал заявил, что в "курируемых США биолабораториях" изучали вирусы, способные передаваться через комаров. Он также объяснял рост заболеваемости птичьим гриппом в России миграцией инфицированных птиц с территории Украины. В октябре 2024 года Кириллов, кроме того, сообщил, что Украина якобы использовала западное химоружие "под видом дымовых снарядов" в российском городе Суджа, который с августа этого года контролируют ВСУ.

СБУ обвинила Кириллова в массовых злодеяниях за день до убийства

За день до убийства начальника войск химзащиты РФ Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила его в "массовом применении запрещенного химического оружия" против украинских военных. Источник медиакомпании ВВС в СБУ рассказал, что Кириллов был убит в результате спецоперации украинской спецслужбы. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не использует террористические методы, а "решения по тому или иному генералу принимаются на поле боя".

В свою очередь в Вашингтоне заявили о непричастности к убийству Игоря Кириллова. "У меня нет никакой оценки этого взрыва. Я могу сказать, что Соединенные Штаты не знали о нем заранее и не принимали в этом участия", - сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в день убийства российского генерала, добавив, что Кириллов "был причастен к ряду злодеяний".