Трамп выдвинул на пост главы ФБР ультраправого Кэша Патела

Одержавший победу на президентских выборах в США 78-летний республиканец Дональд Трамп намерен назначить новым главой Федерального бюро расследований (ФБР) 44-летнего Кэша Патела, бывшего советника директора Национальной разведки и начальника аппарата министра обороны во время первого срока Трампа. "Такое ФБР покончит с растущей эпидемией преступности в Америке, уничтожит преступные группировки мигрантов и остановит торговлю людьми и наркотиками через границу", - написал Трамп в воскресенье, 1 декабря, в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Экс-глава Белого дома уточнил, что Пател будет работать "под руководством нашего великолепного генпрокурора Пэм Бонди, чтобы вернуть в ФБР верность, храбрость и честность".

Как отмечает агентство Reuters, Пател ранее выступал за лишение ФБР разведывательных функций и чистку его рядов от всех сотрудников, которые отказываются поддерживать программу Трампа. Его допрашивали в рамках расследования по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Кроме того, Пател является сторонником ультраправой теории заговора "глубинного государства", которая предполагает, что правительственные чиновники действовали в политических целях против планов Трампа во время его первого срока, указывает AFP.

Нынешний глава ФБР - на посту с 2017 года

В настоящий момент пост директора ФБР занимает Кристофер Рэй, который получил назначение на эту должность в 2017 году также от Трампа в период его прежней президентской каденции. Во время его работы бюро провело санкционированный судом обыск в поместье Трампа во Флориде. По закону США директор ФБР должны занимать свой пост в течение десяти лет, чтобы защитить агентство от политического влияния, напоминает Reuters.

Трамп 30 ноября также назначил Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, послом Соединенных Штатов во Франции.

Формирование команды Трампа

Избранный президент США с момента победы на выборах главы государства анонсировал уже несколько ключевых назначений в своей новой администрации. К примеру, пост пресс-секретаря Белого дома должна занять 27-летняя Кэролайн Ливитт, которая была пресс-секретарем предвыборного штаба республиканца. Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) станет Джон Рэтклифф, который с 2020 по 2021 годы занимал должность директора Национальной разведки.

Наблюдатели отмечают, что среди анонсированных экс-главой государства кандидатур преобладают не столько умудренные опытом политики, сколько ярые сторонники самого Трампа. К примеру, миллиардер Илон Маск, который финансировал предвыборную кампанию республиканца, займет специально созданную под него должность главы комиссии по эффективности правительства. А спецпосланником по Украине может стать выходец из России.

Анонсированные Трампом кандидатуры также должен одобрить Сенат. Однако после того, как республиканцы заняли в нем большинство, у избранного президента не должно возникнуть серьезных препятствий на этом пути.

Кандидата в генпрокуроры пришлось сменить из-за скандала вокруг наркотиков

В то же время один из анонсированных Трампом назначенцев уже отозвал свою кандидатуру с будущего поста. Речь идет о Мэтте Гетце, которого избранный президент прочил на должность генпрокурора и главы Минюста США.

В отношении Гетца в 2021 году велось расследование - его обвинили в употреблении наркотиков и связях с несовершеннолетней. На фоне возобновившегося обсуждения этого инцидента Гетц снял свою кандидатуру, а Трамп предложил назначить генпрокурором страны Пэм Бонди, которая была одной из адвокатов республиканца во время его первого импичмента в 2019 году из-за обвинений в злоупотреблении властью.