Трамп выбрал нового кандидата в генпрокуроры США

Пэм Бонди была адвокатом Дональда Трампа во время его первого импичмента в 2019 году. Предыдущий выдвиженец Трампа снял свою кандидатуру на фоне скандала вокруг наркотиков и связей с несовершеннолетней.

Вновь избранный президентом США Дональд Трамп выдвинул нового кандидата на пост генпрокурора, после того как его предыдущий выдвиженец Мэтт Гетц, обвиненный в употреблении наркотиков и связях с несовершеннолетней, снял свою кандидатуру. Новым кандидатом Трампа стала 59-летняя бывшая генпрокурор Флориды Пэм Бонди, занимавшая эту должность с 2011 по 2019 годы.

Пэм Бонди была одной из адвокатов Дональда Трампа во время его первого импичмента в 2019 году из-за обвинений в злоупотреблении властью. Она приходила поддержать Трампа и во время других его уголовных дел, а также критиковала прокуроров, которые вели эти дела. Бонди занимает пост сопредседателя отдела права и правосудия в институте политики America First, созданном бывшими сотрудниками администрации Трампа.

Давняя сторонница Трампа

Пэм Бонди считают давней сторонницей Трампа. Сам избранный президент написал в соцсети Truth Social, что знает Бонди много лет и что на посту прокурора она была "очень жесткой к преступникам", сделав улицы безопасными для жителей Флориды. Она также работала над тем, чтобы остановить торговлю наркотиком фентанил.

"Слишком долго пристрастное министерство юстиции было оружием против меня и других республиканцев - больше не будет. Пэм переориентирует министерство юстиции на его целевую задачу - бороться с преступностью и сделать Америку снова безопасной", - написал Трамп .

Скандал вокруг Мэтта Гетца

Мэтт Гетц, которого Трамп первоначально выдвинул на пост генпрокурора, в 2021 году стал объектом расследования министерства юстиции США, подозревавшего его в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Гетц отрицал свою вину.

В феврале 2023 года Минюст завершил расследование и не стал выдвигать обвинений, но в Палате представителей после избрания Трампа президентом провели слушания комитета по этике. На них две женщины дали показания против Гетца, заявив, что тот платил им за сексуальные услуги.

21 ноября Гетц объявил, что отзывает свою кандидатуру, поскольку его утверждение "стало необоснованно отвлекать внимание от важнейшей работы команды Трампа и кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса". "Нельзя терять время на ненужные затяжные разборки в Вашингтоне", - написал Гетц.