Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Немецкий автостроитель Daimler Truck, весной прошлого года решительно разорвавший связи со своим российским партнером КАМАЗом из-за его участия в войне против Украины, и просто списавший совместное предприятие в Набережных Челнах, объявил о создании нового СП. Теперь партнером крупнейшего в мире производителя грузовиков станет крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota, тоже ушедший в прошлом году из России. Немецкий и японский гиганты отрасли намерены совместно разрабатывать дизельные, электрические и водородные грузовики. Первейшая цель слияния - обеспечить себе лидерство на быстрорастущих рынках Азии.

Объединение Mitsubishi Fuso и Hino Motors

Речь идет о слиянии Mitsubishi Fuso, японского подразделения Daimler Truck, и Hino Motors, специализирующейся на грузовиках и автобусах дочерней компании корпорации Toyota. Согласно подписанному 30 мая в Токио протоколу о намерениях, задумано объединение на равноправной основе: обе стороны получат одинаковые доли в капитале создаваемого СП, при этом немалая часть его акций будет обращаться на Токийской бирже. В пресс-релизе Daimler Truck недвусмысленно говорится о намерении создать "конкурентоспособного во всем мире японского производителя грузового автотранспорта".

30 мая 2023. Руководители компаний Hino, Toyota, Daimler Truck и Fuso демонстрируют протокол о намерении создать СП Фото: Daimler Truck AG

По бесчисленным аспектам этой многомиллиардной сделки - таким, как структура будущего холдинга, его название, месторасположение его штаб-квартиры, распределение руководящих должностей - сторонам еще предстоит договориться. Подписание окончательных документов намечено на 1-й квартал 2024 года, завершить слияние планируется к концу следующего года. Таким образом, на этот сложный процесс отводятся 18 месяцев.

Так что теоретически сделка еще может сорваться, но никуда не денутся те факторы, которые толкают сейчас Daimler Truck и Toyota на объединение усилий. Главный из них - технологический. Мировая экономика, в том числе мировой автопром, берут курс на углеродную нейтральность. К цели нулевого выброса углекислого газа идут и участвующие в нынешней сделке компании, подчеркнул в заявлении для прессы новый глава Toyota Кодзи Сато, занимающий этот пост с 1 апреля 2023.

Параллельная разработка трех типов двигателей

Однако конкретно для производителей грузового автотранспорта курс на декарбонизацию в настоящее время означает, что им приходится теперь инвестировать в разработку не одного, как раньше, а одновременно сразу трех типов двигателей - дизельных, электрических и водородных, поясняет глава Daimler Truck Мартин Даум (Martin Daum).

25-тонные тяжелые грузовики Mitsubishi Fuso Super Great Фото: Daimler Truck AG

По его словам, "есть только один путь поддерживать такое параллельное развитие технологий: масштабирование производства". Иными словами: сокращать расходы путем увеличения объемов выпуска. Поэтому, подчеркивает Мартин Даум, и нужна кооперация. Она будет распространяться на разработку моделей, на закупку сырья и комплектующих и на производство, тогда как сбытовые сети сохранят самостоятельность.

Daimler Truck и Toyota как раз очень хорошо подходят друг к другу, указывает немецкая экономическая газета Handelsblatt. Если грузовое подразделение немецкого концерна Volkswagen, холдинг Traton с брендами MAN и Scania, делает ставку исключительно на работающие от аккумуляторных батарей электромоторы, указывает издание, то участники создаваемого теперь СП считают весьма перспективными и водородные топливные элементы.

Партнеры удачно дополняют друг друга

"Так, Daimler Truck как раз сейчас совместно с Volvo Group разрабатывает крупносерийное производство топливного элемента для тяжелых тягачей, которым, скорее всего, сможет воспользоваться и Hino. Дизельные моторы Daimler тоже весьма привлекательны для японцев. В свою очередь, принадлежащая немцам Fuso могла бы использовать водородную технику Toyota в малотоннажных грузовиках и в автобусах. Все это выгодно обоим концернам", - указывает Handelsblatt.

Тем более, что модельные ряды будущих партнеров тоже удачно дополняют друг друга. Если Hino как раз славится в основном своими тяжелыми тягачами (начатое в 2019 году в подмосковных Химках строительство автозавода в сентябре 2022 было прекращено), то сильная сторона Fuso - средне- и малотоннажные грузовики, в том числе электрический eCanter, который теперь сходит с конвейера уже во втором поколении (распущенное СП с КАМАЗом выпускало раньше дизельный вариант Fuso Canter). К тому же партнеры хорошо дополняют друг друга в Юго-Восточной Азии в региональном плане, продолжает Handelsblatt. В одних странах больше представлена Hino, в других - Fuso.

Химки, апрель 2019. Грузовики Hino Motors на церемонии начала строительства автозавода, который так и не был достроен Фото: Alexander Shcherbak/Tass/IMAGO

Впрочем, обе компании не ограничивают свой бизнес только азиатским регионом. По данным Fuso, грузовики и автобусы этого бренда можно приобрести сегодня в 170 странах мира, а выпускают их не только в Японии, но также в Индии и Португалии.

По данным агентства Reuters, Hino и Fuso производят сейчас в сумме примерно 300 тысяч грузовиков и автобусов в год. Так что после создания СП они фактически сравняются по объему продаж с таким крупным производителем, как Traton из семейства Volkswagen. В то же время их объединение станет серьезным ударом по позициям корпорации Isuzu, которая пока лидирует на японском рынке грузового автотранспорта.

Однако решающим преимуществом создаваемого СП могут стать не столько ожидаемые масштабы производства, сколько возможное технологическое лидерство сразу на нескольких магистральных направлениях. Ведь будущие партнеры намерены совместно развивать не только двигатели, но и такие перспективные технологии, как автономное вождение и подключенность автомобилей к интернету. Видимо, именно обо всем этом думал энергично взявшийся за дело новый глава Toyota Кодзи Сато, когда после подписания протокола о намерениях с Daimler Truck заявил на пресс-конференции в Токио: "Сегодня мы делаем гигантский шаг к тому, чтобы изменить будущее грузового автотранспорта".

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