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Toyota

06.01.2020 Akio Toyoda, President of Toyota Motor Co., speaks about the company's plan to build the Woven City, which will be a fully connected ecosystem powered by hydrogen fuel cell, at the base of Mt. Fuji in Susono City, Shizuoka Prefecture during a press conference in Las Vegas on Jan. 6, 2020, one day before the opening of the CES consumer technologies show. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

Toyota построит "город будущего". Каким он будет (фотогалерея) 13.01.2020

"Город будущего" с летающими авто и искусственным интеллектом представил на выставке CES в Лас-Вегасе японский автоконцерн Toyota. Хотите увидеть, как он выглядит? Смотрите галерею DW.

Летающий автомобиль

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект 10.01.2020

Японский концерн Toyota представил свою модель "города будущего". Кто будет в нем жить? И какие ноу-хау будут в нем использованы - в галерее DW. Листайте фото, чтобы узнать больше.
GENEVA, SWITZERLAND - MARCH 06: The Japanese automaker Toyota is displayed Mirai during the second press day of the 89th Geneva International Motor Show in Geneva, Switzerland on March 06, 2019. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Водородные автомобили: энтузиазм в Азии, сомнения в Германии 08.11.2019

Toyota и Hyundai убеждены в перспективах водорода, Volkswagen в H2 не верит, многие в ФРГ видят в нем топливо для грузовых, а не легковых автомобилей. А Берлин требует: стройте!
Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 stattfand. Das Porsche-Museum in Stuttgart, wo am 24.-25. Oktober 2019

Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили 30.10.2019

Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими.
06.03.2018, Schweiz, Genf: Eine Hallenübersicht, aufgenommen beim Genfer Autosalon am ersten Pressetag. Der 88. Genfer Autosalon startet am 8. März und dauert bis 18. März. Rund 180 Aussteller zeigen 900 Modelle, die Veranstalter erwarten 700 000 Besucher. . Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Авторынок Европы: закат дизелей, экспансия гибридов 12.03.2018

Радикальное решение компании Toyota и актуальная статистика из Германии и Великобритании подтверждают все более очевидные тренды.

Das Logo von Volkswagen auf einem Auto in Hannover, aufgenommen am 16.06.2017. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Volkswagen остается крупнейшим в мире автомобилестроителем 30.01.2018

В 2017 году корпорация Toyota продала во всем мире 10,38 миллиона автомобилей. Соответствующий показатель VW составляет 10,74 миллиона.
ARCHIV - Ein Logo des Autoherstellers Opel steht am 06.03.2017 in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) am Werk des Autobauers. (zu dpa «Opel-Übernahme durch französischen PSA-Konzern perfekt» vom 01.08.2017) Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Opel назначил премию за утилизацию старых дизельных автомобилей 10.08.2017

Вслед за Volkswagen, BMW, Ford и Toyota, Opel объявил премию при покупке новых автомобилей и утилизации старых дизельных машин.
17.04.2010 FILE - In this April 17, 2010 file photo, a Toyota emblem is seen on a car during the Denver Auto Show in Denver. Toyota Motor Corp. reported Thursday a 14.5 percent drop in profit for the fiscal first quarter as sales fell and a strong yen slashed earnings for the Japanese automaker. (AP Photo/David Zalubowski, file) Copyright: picture-alliance/AP Photo/D. Zalubowski

Toyota профинансирует создание летающего автомобиля 14.05.2017

Японский автоконцерн выделит свыше 350 тысяч долларов на проект по созданию летающего авто. Тестовый прототип должен быть готов к концу 2018 года. Машина сможет подниматься на высоту до 10 метров.
Der neue BMW 7er 750Li xDrive (06/2015).

Мировой автопром купается в деньгах 04.04.2017

Производство автомобилей никогда еще не было столь прибыльным. В 2016 году отрасль заработала рекордную сумму. Самыми рентабельными оказались компании из Германии и Японии.

Wien, Austria - March 06, 2013: schwarzer BMW. - 20130306_PD9766 |

BMW и Daimler - самые прибыльные в мире автоконцерны 03.04.2017

По данным Ernst & Young, самыми рентабельными автоконцернами в минувшем году стали BMW и Daimler. Лидерами по объему продаж, однако, остаются Toyota и Volkswagen.
28.04.2016 ARCHIV - Neuwagen von Volkswagen stehen am 28.04.2016 in den Autotürmen der Autostadt am VW Werk in Wolfsburg (Niedersachsen). Die Volkswagen AG präsentiert am 28.07.2016 die Kennzahlen für das 2. Quartal 2016. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей 30.01.2017

Volkswagen в 2016 году продал 10,31 млн автомобилей, что почти на 150 тысяч больше, чем у Toyota. После публикации отчета General Motors VW может выйти на первое место по числу проданных авто в мире.
Ein Roboterbus vom Typ EZ10 fährt am 06.01.2017 in Mannheim (Baden-Württemberg) in der Innenstadt bei der Präsentation des autonomen, selbstfahrenden Bus-Shuttles der Firma Easymile. Der Prototyp des Forschungsprojekts ShuttleMe verfügt über jeweils sechs Sitz- und Stehplätze und wird zum ersten Mal in der Rhein-Neckar-Region der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Фотогалерея: Мир тестирует беспилотные авто 10.01.2017

Автономное вождение стало одним из магистральных направлений развития автопрома. В Европе, США и Азии уже активно испытывают самоуправляемые легковые машины, автобусы и грузовики.
03.01.2016 **** LAS VEGAS, NV - JANUARY 03: The Chrysler Portal, an electric-powered concept mini-van focused toward the millennial generation, is seen with its sidedoors opened during a press event for CES 2017 at the Mandalay Bay Convention Center on January 3, 2017 in Las Vegas, Nevada. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs from January 5-8 and is expected to feature 3,800 exhibitors showing off their latest products and services to more than 165,000 attendees. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Автопремьеры выставки электроники CES 2017 в Лас-Вегасе (видео) 05.01.2017

На выставке электроники CES 2017 в Лас-Вегасе BMW, Toyota и Hyundai представили свои концепции самоуправляемых автомобилей.
ARCHIV - Arbeiter stehen 05.06.2009 an der Produktionslinie des Toyota Prius im Werk in Toyota City. Nach harten ersten Monaten in Folge der Naturkatastrophen in Japan und Thailand sowie des starken Yen rechnet der Autobauer Toyota für das am 31. März endende Geschäftsjahr mit höheren Erlösen als erwartet. Foto: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру 29.06.2016

У машин обнаружили неисправности в подушках безопасности, а также в системе контроля выбросов. В Toyota заявили, что компании неизвестны несчастные случаи, которые были бы связаны с этими дефектами.
A Toyota RAV4 is on display at the 76th Geneva motor show in Geneva, Switzerland in this February 28, 2006 file photo. Japanese carmaker Toyota Motor Corp. announced a global recall of 6.58 million vehicles on April 9, 2014 to fix suspected steering and seat defects, in the latest of a spate of safety failures that have shaken major auto brands. Toyota is recalling certain Yaris, Urban Cruiser, RAV4 and Hilux models after identifying 1,058 defective vehicles but said it was unaware of any related accidents. REUTERS/Stefan Wermuth/Files (SWITZERLAND - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Toyota отзовет в РФ более 141 тысячи кроссоверов 25.02.2016

Причиной отзыва автомобилей концерном Toyota стали проблемы с ремнями безопасности на заднем сиденье. Ремонт в сервисных центрах займет от получаса до часа, заверяют в компании.
Logo ARCHIV - Ein Toyota-Logo mit Schriftzug, aufgenommen am 10.09.2013 am Pressetag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt (Hessen). Der weltgrößte Autobauer Toyota hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Gewinn gesteigert. Foto: Uli Deck/dpa (zu dpa Ringen um Marktanteile: Japanische Hersteller klammern an Deutschland vom 24.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/U. Deck

Toyota сохраняет статус мирового лидера по объему продаж 26.12.2015

Японский автоконцерн Toyota лидирует по объему мировых продаж. За 11 месяцев 2015 года в компании продали более 9 млн автомобилей.
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