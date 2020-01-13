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"Город будущего" с летающими авто и искусственным интеллектом представил на выставке CES в Лас-Вегасе японский автоконцерн Toyota. Хотите увидеть, как он выглядит? Смотрите галерею DW.
Японский концерн Toyota представил свою модель "города будущего". Кто будет в нем жить? И какие ноу-хау будут в нем использованы - в галерее DW. Листайте фото, чтобы узнать больше.
Toyota и Hyundai убеждены в перспективах водорода, Volkswagen в H2 не верит, многие в ФРГ видят в нем топливо для грузовых, а не легковых автомобилей. А Берлин требует: стройте!
Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими.
Радикальное решение компании Toyota и актуальная статистика из Германии и Великобритании подтверждают все более очевидные тренды.
В 2017 году корпорация Toyota продала во всем мире 10,38 миллиона автомобилей. Соответствующий показатель VW составляет 10,74 миллиона.
Вслед за Volkswagen, BMW, Ford и Toyota, Opel объявил премию при покупке новых автомобилей и утилизации старых дизельных машин.
Японский автоконцерн выделит свыше 350 тысяч долларов на проект по созданию летающего авто. Тестовый прототип должен быть готов к концу 2018 года. Машина сможет подниматься на высоту до 10 метров.
Производство автомобилей никогда еще не было столь прибыльным. В 2016 году отрасль заработала рекордную сумму. Самыми рентабельными оказались компании из Германии и Японии.
По данным Ernst & Young, самыми рентабельными автоконцернами в минувшем году стали BMW и Daimler. Лидерами по объему продаж, однако, остаются Toyota и Volkswagen.
Volkswagen в 2016 году продал 10,31 млн автомобилей, что почти на 150 тысяч больше, чем у Toyota. После публикации отчета General Motors VW может выйти на первое место по числу проданных авто в мире.
Автономное вождение стало одним из магистральных направлений развития автопрома. В Европе, США и Азии уже активно испытывают самоуправляемые легковые машины, автобусы и грузовики.
На выставке электроники CES 2017 в Лас-Вегасе BMW, Toyota и Hyundai представили свои концепции самоуправляемых автомобилей.
У машин обнаружили неисправности в подушках безопасности, а также в системе контроля выбросов. В Toyota заявили, что компании неизвестны несчастные случаи, которые были бы связаны с этими дефектами.
Причиной отзыва автомобилей концерном Toyota стали проблемы с ремнями безопасности на заднем сиденье. Ремонт в сервисных центрах займет от получаса до часа, заверяют в компании.
Японский автоконцерн Toyota лидирует по объему мировых продаж. За 11 месяцев 2015 года в компании продали более 9 млн автомобилей.
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