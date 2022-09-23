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Сборка автомобилей Toyota на заводе в России
Сборка автомобилей Toyota на заводе в РоссииФото: picture-alliance/dpa
Экономика и бизнесРоссия

Toyota закрывает свой завод в Санкт-Петербурге

Виталий Кропман
16 мин. назад

Завод по сборке автомобилей в поселке Шушары был открыт в 2007 году. В марте 2022 года Toyota приостановила работу предприятия из-за перебоев с поставками комплектующих

https://www.dw.com/ru/toyota-zakryvaet-svoj-zavod-v-sanktpeterburge/a-63222448

Японский концерн Toyota закрывает свой завод по сборке автомобилей в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. В министерстве не сообщили, причин такого решения. По информации газеты "Коммерсант", концерн не смог наладить поставки комплектующих в Россию.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, компания гарантировала выполнение обязательств перед работниками, сохранение послепродажного обслуживания автомобилей марки Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Несмотря на закрытие завода, автоконцерн пока не планирует уходить из России, как поступили многие иностранные компании в связи с российской агрессией против Украины, указывает "Коммерсант".

Завод "Тойота Мотор" в поселке Шушары был открыт в 2007 году. В марте 2022 года Toyota приостановила работу предприятия из-за перебоев с поставками комплектующих.

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