 Около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу

На поддержку работников, которым грозит увольнение из-за ухода иностранных компаний из РФ, выделят 3,36 млрд рублей, сообщил мэр Москвы. Им предложат переобучение, временную занятость или общественные работы.

Закрытый магазин Cartier в помещении ГУМа в Москве

Закрытый магазин Cartier в помещении ГУМа в Москве

Около 200 тысяч жителей Москвы могут лишиться работы из-за приостановки или прекращения деятельности иностранных компаний в России. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге в понедельник, 18 апреля.

Собянин напомнил, что на прошлой неделе столичные власти утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. В первую очередь она предназначена для сотрудников иностранных компаний, которые приостановили работу в России или полностью ушли с российского рынка из-за войны в Украине. По словам мэра, на реализацию программы из бюджета выделят 3,36 млрд рублей.

Собянин заявил о "возможности заняться полезным делом"

Для москвичей, чьи работодатели приостановили работу, но пока не закрылись, в рамках программы предлагается организовать временные работы. Это, по словам Собянина, комплектование архивов, ремонт оборудования и "тому подобные мероприятия, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход".

Для уволенных и пока не трудоустроенных сотрудников организуют общественные работы. "Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг "Мои документы", летние павильоны "Здоровая Москва", парки и другие городские организации", - сказано в блоге.

Кроме того, организации, которые будут массово трудоустраивать работников, получат дополнительные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам.

Помощь мэрии получат более 58 тысяч человек

Зарубежные компании стали массово приостанавливать работу в России на фоне санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. 18 марта Собянин сообщил, что уже около 300 иностранных компаний в Москве объявили о приостановке деятельности.

Ожидается, что в рамках программы городских властей помощь в трудоустройстве получат более 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них около 12,5 тысячи человек пройдут переобучение и примерно 39 тысяч будут трудоустроены на временные и общественные работы, написал мэр Москвы.

Смотрите также:

  • Оператор перед мониторами с надписью Ачимгаз следит за добычей газа

    Немецкие компании на российском рынке

    BASF

    Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

  • Конечноая точка газопровода Северный поток в Германии

    Немецкие компании на российском рынке

    E.on

    Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

  • Поезд Сапсан

    Немецкие компании на российском рынке

    Siemens

    Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

  • Рабочие на сборке автомобиля на заводе Фольксвагена в Калуге

    Немецкие компании на российском рынке

    Volkswagen

    Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

  • Торжественная встреча в Гамбурге поезда из Китая

    Немецкие компании на российском рынке

    Deutsche Bahn

    Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

  • Один из филиалов Metro в России

    Немецкие компании на российском рынке

    Metro

    Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

  • Стиральный порошок Persil - один из самых известных товаров концерна Henkel

    Немецкие компании на российском рынке

    Henkel

    Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

  • Сотрудник DHL несет пакет на фоне машины с логотипом компании

    Немецкие компании на российском рынке

    DHL

    Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

  • Форма сборной России по футболу от Adidas

    Немецкие компании на российском рынке

    Adidas

    Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:25

Как санкции против России затронули немецкую фирму (16.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Депутаты бундестага: Путин - авторитарный правитель и ему безразлична судьба собственного народа (16.03.2022)  

IKEA, Skoda и Volkswagen: кто еще останавливает работу с Россией (03.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

В Германии открыты более 140 дел из-за одобрения войны РФ против Украины  

53-й день войны России против Украины: главные события  

Зеленский: Украина не отдаст восточные территории ради окончания войны  