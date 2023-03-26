The Guardian: Украинцы закончили обучение с Challenger 2

На 397-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 марта (время московское).

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Украинские военнослужащие завершили в Великобритании обучение управлению танками Challenger 2 и вернулись в Украину. Об этом британское издание The Guardian пишет со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства. В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о намерении передать Киеву 14 боевых машин этого типа, в том же месяце украинские военные прибыли в королевство для обучения.

Берлин: Восстановление Украины - задача на поколения

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Бахмут (февраль 2023 года) Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Восстановление Украины является "задачей на поколения", заявил статс-секретарь ФРГ в министерстве охраны окружающей среды Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) в беседе с газетой Der Tagesspiegel. Однако не следует пугаться масштабов, подчеркнул Фласбарт, которым является координатором правительства ФРГ по вопросам международной помощи Киеву. "Если мы все сделаем правильно, Украина снова начнет получать доход и сама возьмет на себя часть этой огромной задачи", - объяснил он в преддверии запуска в Берлине инициативы по восстановлению.

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Литва осудила высказывание президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. Вильнюс рассматривает этот шаг "как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту", говорится в заявлении литовского министерства иностранных дел. "Эти действия еще больше втягивают Беларусь в войну с Украиной и конфронтацию с демократическим миром", - указали в ведомстве.

Вильнюс обсудит со своими евроатлантическими партнерами реакцию на планы Москвы и Минска. В рамках ответа Литва призовет к принятию новых санкций, подчеркнули в МИД республики.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским актером и послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Орландо Блумом. Они обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные на интересы детей, заявил глава украинского государства. По словам Зеленского, ЮНИСЕФ и Киев будут работать по нескольким направлениям - возвращение украинских детей, вывезенных в Россию, создание бомбоубежищ для детей, а также техническое обеспечение дистанционного обучения в районах, где невозможно посещать учебные учреждения из-за угроз.

Погранслужба Украины: Число российских военных в Беларуси сократилось

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Число российских военнослужащих в Беларуси уменьшилось примерно до 4000 человек. Такие данные официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко привел в эфире телемарафона. "По нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены либо к совместным учениям, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше", - приводит слова Демченко агентство "Укринформ". Подразделения, прошедшие подготовку, выведены на российскую территорию для дальнейшей переброски, в том числе на восток Украины добавил спикер украинской погранслужбы.

Хроника событий 26 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

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