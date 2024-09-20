The Guardian: Армия РФ знала о планах ВСУ в Курской области

О готовящемся наступлении ВСУ командиров частей в Курской области предупреждали с начала января 2024 года. Разведка РФ предполагала взятие Суджи и взрыв моста через реку Сейм, следует из документов, захваченных ВСУ.

Военное руководство России знало о большой вероятности наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает в пятницу, 20 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на документы российских МВД, ФСБ и армии, захваченные украинскими военнослужащими.

Согласно этим документам, о готовящемся наступлении командование частей в Курской области предупреждали уже с начала января 2024 года. В середине февраля российская разведка предполагала, что ВСУ попытаются прорваться с территории Сумской области на глубину до 80 километров для создания четырехдневного "коридора" перед прибытием основных подразделений украинской армии и бронетехники. В марте военным на местах было поручено усилить оборонительные рубежи и провести дополнительные учения по организации обороны. В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах взять под контроль город Суджа, что и произошло в августе. В документах также упомянута возможность уничтожения моста через реку Сейм с целью нарушения российских линий снабжения в регионе.

Низкий моральный дух и самоубийства в рядах армии РФ

Кроме того, в рукописных журналах, захваченных украинскими военными, говорится о низком моральном духе подразделений в Курской области и нехватке кадров. Размещенные у линии фронта подразделения армии РФ на 60-70 процентов были укомплектованы резервистами со слабой подготовкой, среди военных фиксировались случаи самоубийств из-за депрессии, связанной с их службой в рядах ВС РФ, пишет The Guardian.

Для поддержания морального и психологического состояния подчиненных командирам подразделений были даны указания проводить ежедневную политическую подготовку личного состава, а также выявлять среди бойцов "склонных к девиантному поведению" для их последующей отправки в военно-медицинские учреждения.

The Guardian подчеркивает, что получила все эти документы от украинских военных и не может независимо подтвердить их подлинность. Большинство из имеющихся в ее распоряжении бумаг принадлежит подразделениям 488-го мотострелкового полка.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны". По его мнению, наступление ВСУ в Курской области нарушило запланированные наступательные операции российских войск, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины.

При этом в Киеве неоднократно заявляли о предоставлении жителям Курской области гуманитарной помощи и проведении эвакуации как в сторону Украины, так и в РФ. В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе.