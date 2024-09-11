Россия повела контрнаступление в Курской области

Войска РФ начали контрнаступление в Курской области, сообщают в среду, 11 сентября, российские и украинские источники. Провоенные Telegram-каналы "Рыбарь" и "Два майора", близкие к министерству обороны России, утверждают, что российская армия, начав бои в нескольких населенных пунктах Курской области, заняла как минимум два из них - Гордеевку и Внезапное. Села расположены в 4-6 км от украинской границы и с середины августа были под контролем ВСУ.

Еще один провоенный Telegram-канал - "Записки ветерана" - пишет, что за время боев 9-10 сентября войска РФ вытеснили ВСУ из девяти населенных пунктов Курской области. Российские источники утверждают, что войска РФ продвинулись в районе еще нескольких сел под Коренево, занятых ВСУ во время августовского наступления. Речь идет о Бяхово, Снагости и Апанасовке. Telegram-канал Mash утверждает, что войска РФ "выбили ВСУ из села Гордеевка" и "наступают в районах Апанасовки и Мартыновки".

По разным оценкам, российская армия вернула до 150 квадратных километров территории.

Украинский проект DeepState подтверждает контрнаступление РФ

Украинский проект DeepState подтверждает сообщения о российском контрнаступлении. В частности, он сообщил об атаке российской армии из Корнево, откуда ранее отошли ВСУ. DeepState также пишет, что российские силы "начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки". Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, отмечает DeepState.

О продвижении колонны российской техники сообщил и военный аналитик Роб Ли. Он тоже отметил, что россияне смогли переправить бронетанковые силы через реку Сейм, несмотря на украинские удары по мостам. Официального подтверждения контрнаступления российских сил в Курской области российской или украинской сторонами нет.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, который регулярно комментирует наступление ВСУ в Курской области, заявил РИА "Новости", что "около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками".