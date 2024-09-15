ISW: ВСУ прорвали границу РФ в новом месте

Продолжаются бои на юге Глушковского направления Курской области. ВСУ попробовали провести операцию "Багратион", по сути, повторившую в меньшем масштабе наступление 6 августа.

В Курской области продолжаются бои на юге Глушковского направления. Как сообщил в субботу, 14 сентября, канал "Агентство.Новости", спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали пожары в селе Веселое Глушковского района.

Как отмечает издание Forbes, до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попробовали провести "неожиданную украинскую операцию", по сути, повторившую в меньшем масштабе наступление украинских войск в Курской области 6 августа.

"Зашли, в новом месте, на километры"

По данным украинского Telegram-канала "Khorne Group. Цитадель 2.0 . Surprise for Russians", Украина проводила операцию "Багратион". "Зашли, в новом месте, на километры… Группировка российских срочников в не одну тысячу человек - под угрозой окружения", - говорится в посте.

Военный аналитик Ян Матвеев в свою очередь написал о прорыве ВСУ в село Веселое. По его данным, от него до Глушково, где расположены понтонные переправы российских военных, - 7,5 км по дороге.

На опубликованных 13 сентября геолокационных кадрах видно, что украинские войска действуют на юге Веселого (к юго-западу от Глушково),отмечали эксперты американского Института изучения войны (ISW) в сводке от 14 сентября.

Российские провоенные блогеры также сообщили о новом наступлении украинской армии в Курской области. Некоторые из них сообщили, что ВСУ взяли Веселое, другие пишут, что бои идут на подступе к селу.

В Минобороны России 14 сентября утверждали, что "отражены пять попыток" ВСУ прорваться "через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое".

На момент публикации материала заявления воюющих сторон не представляется возможности оперативно проверить.

Контрнаступление РФ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что РФ сосредоточила в Курской области 40-тысячную группировку.

По оценкам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, речь шла о 33-35 тыс. военнослужащих, включая резервистов - морпехов, десантников из парашютно-десантного полка и служащих отдельного разведбатальона.

Зеленский 12 сентября подтвердил контрнаступательные действия российских формирований, о начале которых российские и украинские источники сообщали с вечера 10 сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнял, что речь идет о "некоем типе контрнаступательной операции", которую в Минобороны США характеризовали как "маргинальную".

Речь пока не идет о "крупномасштабных боевых действиях", направленных на полное вытеснение украинских сил из Курской области, констатировали в ISW 13 сентября.

Близкие жителей Суджи попросили открыть гумкоридор

Между тем родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области РФ обратились к президентам России и Украины, а также к омбудсменам двух стран Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубенцу, с просьбой организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения из района и начать переговоры об эвакуации жителей.

Сотрудник Службы безопасности Украины на условиях анонимности ранее рассказал DW, что ВС РФ наступали со стороны села Гордеевка, пытаясь деблокировать свою группировку войск, зажатую в Глушковском районе Курской области к западу от Суджи.

Газета The New York Times в конце августа писала со ссылкой на неназванных чиновников США, что России потребуется не менее 50 тыс. солдат для вытеснения ВСУ из Курской области. При этом со стороны Украины под Курском воюют около 10 тыс. военных, отмечало издание.