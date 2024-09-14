ISW: РФ надо больше солдат для вытеснения ВСУ из-под Курска

ISW: РФ надо больше солдат для вытеснения ВСУ из-под Курска14 сентября 2024 г.
Российским военным, вероятно, придется перебросить в Курскую область дополнительные подразделения c других театров боевых действий, чтобы создать группировку сил, способную вести устойчивую контрнаступательную операцию против вооруженных сил Украины. Такие оценки содержатся в пятницу, 13 сентября, в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября подтвердил контрнаступательные действия российских формирований, о начале которых российские и украинские источники сообщали с вечера 10 сентября.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также отмечал, что речь идет о "некоем типе контрнаступательной операции", которую в Минобороны США характеризуют как "маргинальную".
Речь пока не идет о "крупномасштабных боевых действиях", направленных на полное вытеснение украинских сил из Курской области, констатировали в ISW.
"Москве потребуется больше личного состава и техники"
Российские военные до сих пор в основном полагались на плохо обученных и оснащенных призывников и небольшие подразделения, состоящие из регулярных и нерегулярных частей; при этом маловероятно, что большая часть российской группировки под Курском состоит из опытных боевых подразделений, признают аналитики.
Контрнаступление Москвы, скорее всего, потребует "еще больше личного состава и техники", чем сосредоточено в этом районе - особенно в условиях, когда большинство задействованных подразделений не имеют боевого опыта, указали в ISW.
Там также уточнили, что с передовой в Украине в регион уже переброшены воздушно-десантные войска РФ.
Военный блогер: В регион РФ перемещает резервистов, включая морпехов
Российским военным наверняка придется направить под Курск части, задействованные в текущих наступательных операциях в Украине, или оперативные резервы для создания боеспособных подразделений, констатируют эксперты.
По утверждению Зеленского, РФ сосредоточила в Курской области 40-тысячную группировку.
По оценкам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, речь идет о 33-35 тыс. военнослужащих, включая резервистов - морпехов, десантников из парашютно-десантного полка и служащих отдельного разведбатальона.
Зеленский считает, что российское военное командование намерено сосредоточить в Курской области от 60 до 70 тыс. военнослужащих. По версии украинского лидера, наступление вооруженных сил Украины в Курской области нарушило запланированные наступательные операции России, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины.