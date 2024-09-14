ISW: РФ надо больше солдат для вытеснения ВСУ из-под Курска

Москве, скорее всего, потребуется "еще больше личного состава и техники" для крупномасштабных боевых действий по вытеснению ВСУ, считают эксперты. По данным ISW, РФ уже перебросила под Курск десантников.

Российским военным, вероятно, придется перебросить в Курскую область дополнительные подразделения c других театров боевых действий, чтобы создать группировку сил, способную вести устойчивую контрнаступательную операцию против вооруженных сил Украины. Такие оценки содержатся в пятницу, 13 сентября, в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября подтвердил контрнаступательные действия российских формирований, о начале которых российские и украинские источники сообщали с вечера 10 сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также отмечал, что речь идет о "некоем типе контрнаступательной операции", которую в Минобороны США характеризуют как "маргинальную".

Речь пока не идет о "крупномасштабных боевых действиях", направленных на полное вытеснение украинских сил из Курской области, констатировали в ISW.

"Москве потребуется больше личного состава и техники"

Российские военные до сих пор в основном полагались на плохо обученных и оснащенных призывников и небольшие подразделения, состоящие из регулярных и нерегулярных частей; при этом маловероятно, что большая часть российской группировки под Курском состоит из опытных боевых подразделений, признают аналитики.

Контрнаступление Москвы, скорее всего, потребует "еще больше личного состава и техники", чем сосредоточено в этом районе - особенно в условиях, когда большинство задействованных подразделений не имеют боевого опыта, указали в ISW.

Там также уточнили, что с передовой в Украине в регион уже переброшены воздушно-десантные войска РФ.

Военный блогер: В регион РФ перемещает резервистов, включая морпехов

Российским военным наверняка придется направить под Курск части, задействованные в текущих наступательных операциях в Украине, или оперативные резервы для создания боеспособных подразделений, констатируют эксперты.

По утверждению Зеленского, РФ сосредоточила в Курской области 40-тысячную группировку.

По оценкам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, речь идет о 33-35 тыс. военнослужащих, включая резервистов - морпехов, десантников из парашютно-десантного полка и служащих отдельного разведбатальона.

Зеленский считает, что российское военное командование намерено сосредоточить в Курской области от 60 до 70 тыс. военнослужащих. По версии украинского лидера, наступление вооруженных сил Украины в Курской области нарушило запланированные наступательные операции России, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины.