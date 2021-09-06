Талибы вновь заявили о захвате провинции Панджшер

Боевики радикального исламистского движения "Талибан"вновь заявили о захвате провинции Панджшер на севере Афганистана, остававшейся единственным регионом не под контролем талибов. "Провинция Панджер была полностью захвачена", - заявил в понедельник, 6 сентября, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

По данным афганского информагентства Asvaka, флаг талибов поднят над зданием офиса губернатора Панджшера.

Фронт национального сопротивления назвал утверждение талибов ложью

Между тем Фронт национального сопротивления (NRF) опроверг утверждения талибов, назвав их ложными. Силы NRF присутствуют на всех стратегических позициях в долине и готовы продолжить боевые действия. "Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против "Талибана" и их сообщников будет продолжаться до тех пор. Пока не восторжествует справедливость и свобода", - заявили защитники Панджшерской долины.

Агентство dpa со ссылкой на несколько источников из NRF сообщило, что в ночь на 6 сентября в ходе боевых действий погиб представитель Фронта национального сопротивления Фахим Дашти. В свою очередь издание Afghanistan Urdu со ссылкой на источники пишет о гибели в ходе боев ряда влиятельных командиров с обеих сторон, в том числе ответственного за операцию в Панджшере командира талибов Кари Фасихуддина. Подтверждения данной информации пока нет.

3 сентября СМИ уже сообщали об утверждениях талибов об установлении контроля над провинцией Панджшер. "По милости всемогущего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Смутьяны потерпели поражение, и Панджшер - теперь под нашим командованием", - привело слова одного из командиров агентство Reuters. В свою очередь представитель Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари призвал не верить "пропаганде".

Талибы у власти и теракты в аэропорту Кабула

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. США 30 августа последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

Панджшер к северо-западу от Кабула оставался до сих пор единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там сын одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Именно туда прилетел из Кабула экс-вице-президент страны Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства и приывал к вооруженному сопротивлению талибам.

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