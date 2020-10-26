Светлана Тихановская: "Юлия Навальная должна бороться за своего мужа"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала DW, что она думает об аресте Алексея Навального и возможности начала политической карьеры для Юлии Навального, а также назвала условия своего возвращения на родину.

Deutsche Welle: Светлана, как вы оцениваете арест Алексея Навального в Москве?

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская: Я также, как и остальные белорусы, следила за его возвращением. Я по своей наивности тоже надеялась, что его не арестуют, что они покажут если не гуманность, то какую-то справедливость. Насколько я понимаю, не было никаких оснований задерживать его прямо в аэропорту, но, к сожалению, его арестовали. В принципе, этого и следовало ожидать. Понятно, что в Российской Федерации тоже есть над чем работать. Они далеки, как и Беларусь, от демократии. Человек, который выступает против действующей власти, за перемены, подвергается репрессиям, как в Беларуси, или арестам, как Навальный.

- Юлия Навальная оказалась в той же ситуации, что и вы после задержания вашего мужа Сергея Тихановского. Советуете ли вы ей начинать политическую карьеру, как это сделали вы, и собираетесь ли с ней связаться?

- Насчет связываться пока еще не знаю. А вот начинать политическую карьеру, вы знаете, там наверное немного другая ситуация, чем у меня была, потому что у нас все-таки была предвыборная кампания. Но то, что она должна бороться за своего мужа, это естественно. Это обязанность каждой любящей супруги.

- Александра Лукашенко вы называете диктатором. После отравления и ареста Алексея Навального как бы вы назвали Владимира Путина?

- Я не буду раздавать регалии или как-то называть руководителей других стран. Я знаю, что происходит в Беларуси, и не буду давать оценку тому, что происходит в России. Нам бы разобраться со своей диктатурой.

- Беларусь лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею. Может ли международная изоляция Лукашенко поддержать протесты в самой Беларуси?

- Конечно. Знаете, тут справедливость восторжествовала. Конечно, говорят, что спорт и политика - разные вещи, но это уже не спорт, когда лед кровавый. И я благодарю всех, кто принимал в этом участие, потому что, прежде всего, это удар лично по Лукашенко, потому что это его любимая игрушка, и я уверена, что ему эта ситуация крайне неприятна - то, что он стал еще более токсичен в Европе.

То, что они (Международная федерация хоккея на льду - Ред.) говорят, что это из-за вопросов безопасности отменили чемпионат, понятно. Мы ожидали даже хуже, что они скажут, это из-за COVID-19. Но они показали, что Лукашенко нелегитимен, с ним нельзя вести беседу, что на самом деле тысячи людей подверглись репрессиям, и в стране, где задержаны тысячи людей и такое количество политзаключенных, просто нельзя проводить такого рода мероприятие. Я благодарна и спонсорам чемпионата, они надавили, их мнение было тоже весомым. Я благодарю всех людей, диаспору и все мировое сообщество.

- Когда вы вернетесь на родину, как это сделал Алексей Навальный?

Когда я там буду себя чувствовать безопасно.

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