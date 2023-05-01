Швейцария по ротации возглавила Совет Безопасности ООН

В понедельник, 1 мая, Швейцария впервые стала председателем в Совете Безопасности ООН,сменив по ротации Россию. Возглавляя Совбез в течение этого месяца, она намерена соответствовать своей репутации посредника и помощника в налаживании диалога, заявила журналистам постоянный представитель страны при ООН Паскаль Берисвиль.

Между тем с начала военного нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года решения Швейцарии, связанные с ее политикой нейтралитета, неоднократно подвергались критике. В частности, власти в Берне неоднократно налагали вето на передачу Киеву другими странами вооружений, произведенных в Швейцарии. Кроме того, она отказалась передавать частные активы подпавших под санкции россиян на восстановление Украины и присоединиться к группе по заморозке таких активов.

В апреле в СБ ООН председательствовала РФ

В течение апреля в Совете Безопасности ООН председательствовала Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступал ведущим на мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке. На одном из них он назвал Запад "меньшинством", не имеющим права "говорить от имени всего человечества". В свою очередь другие участники заседаний с участием Лаврова резко критиковали действия Москвы. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что российское вторжение "причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ", а также еще более усугубляет вызванные пандемией COVID-19 экономические потрясения. "Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума", - подчеркнул он, добавив, что столь же высоки и риски конфликта между ними.

Постоянный представитель ЕС в ООН Улоф Скуг осудил войну РФ против Украины и несоблюдение Москвой Устава ООН. "Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что в то время как Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд - куда ни глянь, России презирает все", - говорится в заявлении. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила РФ в безответственности, назвав развязанную ею войну "незаконной, неспровоцированной и ненужной". "Россия просто хочет перекроить международные границы силой в нарушение Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает эта организация", - сказала она. Несколько дней назад постпред Израиля покинул одно из заседаний под председательством Лаврова.

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