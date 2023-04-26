Израиль покинул заседание ООН под председательством Лаврова

На заседании Совбеза ООН обсуждался палестинский вопрос. Постпред Израиля Эрдан заявил, что не собирается слушать обвинения в День памяти погибших израильских военных и полицейских.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во вторник, 25 апреля, покинул заседание Совета Безопасности, на котором председательствовал глава МИД России Сергей Лавров. На заседании обсуждался палестинский вопрос, что совпало с Днем памяти, когда в Израиле поминают погибших военных и полицейских.

По словам Эрдана, он неоднократно просил перенести дату заседания, но к нему не прислушались. "Я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и обвинения. Эта дискуссия не чтит павших. Израиль не будет в ней участвовать", - сказал дипломат. Он зачитал имена погибших в прошлом году, зажег поминальную свечу и покинул встречу.

Реакция Сергея Лаврова

Сергей Лавров отверг обвинение Эрдана в том, что заседание Совбеза носило антиизраильский характер. " Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета Безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос - это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем", - сказал российский дипломат.

Лавров также подчеркнул, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и, по его словам, никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая "проблему Палестины".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН под председательством главы МИД России.

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