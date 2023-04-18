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Глава МИД Китая Цинь Ган
Глава МИД Китая Цинь ГанФото: Suo Takekuma/Pool via REUTERS
КонфликтыКитай

КНР предлагает посредничество в конфликте на Ближнем Востоке

Александра Иванова
44 мин. назад

В беседе с главой МИД Израиля Коэном министр иностранных дел Китая Цинь указал на недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта.

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Пекин готов "обеспечить комфортные условия" для возобновления мирных переговоров между Израилем и палестинской стороной. Такое заявление сделал член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Цинь Ган в понедельник, 17 апреля.

Как пишет китайское информагентство "Синьхуа", в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Эли Коэном Цинь указал на обеспокоенность Китая нынешней напряженностью в палестино-израильских отношениях и подчеркнул, что главное сейчас - "не допустить эскалации конфликта и выхода его из-под контроля".

При этом китайский дипломат выразил мнение, что "кардинальным выходом" является возобновление мирных переговоров и реализация принципа "два государства для двух народов".

Со своей стороны Коэн поблагодарил Циня, указав, что Израиль стремится к охлаждению напряженности, однако проблема "вряд ли будет решена в короткие сроки".

В настоящее время Китай стремится утвердиться в роли посредника в международных конфликтах, констатирует агентство AFP. Оно напоминает, что именно Пекин выступил посредником при возобновлении дипломатических отношений между региональными державами Ираном и Саудовской Аравией, о котором было объявлено в марте.

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