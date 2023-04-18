КНР предлагает посредничество в конфликте на Ближнем Востоке
Александра Иванова
44 мин. назад
В беседе с главой МИД Израиля Коэном министр иностранных дел Китая Цинь указал на недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта.
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Пекин готов "обеспечить комфортные условия" для возобновления мирных переговоров между Израилем и палестинской стороной. Такое заявление сделал член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Цинь Ган в понедельник, 17 апреля.
Как пишет китайское информагентство "Синьхуа", в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Эли Коэном Цинь указал на обеспокоенность Китая нынешней напряженностью в палестино-израильских отношениях и подчеркнул, что главное сейчас - "не допустить эскалации конфликта и выхода его из-под контроля".
При этом китайский дипломат выразил мнение, что "кардинальным выходом" является возобновление мирных переговоров и реализация принципа "два государства для двух народов".
Со своей стороны Коэн поблагодарил Циня, указав, что Израиль стремится к охлаждению напряженности, однако проблема "вряд ли будет решена в короткие сроки".