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Совбез ООН под председательством Сергея Лаврова
Совет Безопасности ООНФото: John Minchillo/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россию раскритиковали на заседании Совбеза ООН с Лавровым

Дмитрий Андреев
28 мин. назад

Западные дипломаты обвинили Москву в нарушении Устава ООН и попрании норм международного права. Генсек ООН заявил о возросших рисках конфликта между крупными державами.

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Россия была резко осуждена за нападение на Украину на заседании Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. С критикой действий российских властей в понедельник, 24 апреля, выступил, в частности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Российское вторжение "причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ", а также еще более усугубляет вызванные пандемией COVID-19 экономические потрясения, указал Гутерриш. "Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума", - подчеркнул он, добавив, что столь же высоки и риски конфликта между ними. Генсек ООН также призвал РФ продолжить выполнение обязательств в рамках "зерновой сделки" с Украиной.

Представитель США в Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в безответственности, назвав развязанную ею войну против Украины "незаконной, неспровоцированной и ненужной". "Россия просто хочет перекроить международные границы силой в нарушение Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает эта организация", - сказала она.

Постоянный представитель Евросоюза в ООН Улоф Скуг, выступая от имени всех 27 послов ЕС, осудил войну, развязанную РФ против Украины, и несоблюдение ею Устава ООН. "Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что в то время как Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд - куда ни посмотри, Россия все попрала", - говорится в заявлении. Скуг также напомнил о требовании Генассамблеи ООН к России вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

Председательство России в Совбезе ООН

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк накануне инициированных Россией дебатов, посвященных теме защиты принципов устава организации. В ходе заседания Лавров назвал Запад "меньшинством", не имеющим права "говорить от имени всего человечества". "Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", - заявил он. Одновременно Лавров обвинил США в "разрушении глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества".

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