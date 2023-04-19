Швейцария не войдет в группу по заморозке активов россиян
Сергей Куприков
55 мин. назад
С начала войны в Украине Швейцария заморозила российские активы на 7,5 млрд франков. Однако Берн отказывается конфисковать частные российские активы, считая это подрывом существующего правопорядка.
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Швейцария в настоящее время не планирует присоединяться к международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) по заморозке активов граждан России. Об этом сообщило в среду, 19 апреля, Федеральное управление экономики, образования и науки страны. Вместе с тем Берн допускает возможность своего участия в работе этой группы в будущем.
"Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO. Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет может пересмотреть ситуацию", - говорится в заявлении.
Целевая группа REPO по поиску и заморозке активов россиян, подпавших под санкции в связи с агрессией против Украины, была создана США и странами Евросоюза в марте 2022 года, позднее в нее вошли все государства-члены G7.
"Группа семи" требует от Швейцарии решительных действий
В середине апреля 2023 года "большая семерка" направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. G7 в письме отметила усилия Швейцарии по применению санкций, но заявила о необходимости ужесточить политику для противодействия их обходу.
Вместе с тем Федеральное управление юстиции (FJU) Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов будет нарушением конституции и "подорвет существующий правопорядок". Это также будет нарушением международных обязательств Швейцарии, отметили в FJU .
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