Суд ООН признал лишь часть претензий Украины к РФ

Судьи в Гааге признали нарушение Москвой международных конвенций в восточной Украине и в Крыму, но отказали Киеву в компенсациях. Процесс "Украина против России" длился почти 7 лет.

Россия лишь частично нарушила положения двух международных конвенций - по борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации - на востоке Украины и в аннексированном Крыму. Такое решение по иску Украины против России Международный суд ООН в Гааге огласил в среду, 31 января. Вместе с тем суд отклонил значительную часть претензий Украины, в том числе отказавшись присудить ей компенсации, которых требовал Киев. Процесс длился почти семь лет, передает корреспондент DW.

Судьи пришли к выводу, что понятие "финансирование терроризма" предполагает обязательное наличие финансовых транзакций, чего не удалось доказать истцу. На этом основании претензии были отклонены. Вместе с тем суд признал, что Россия не расследовала финансовую поддержку сепаратистских группировок на востоке Украины в 2014 году.

Что касается второй международной конвенции, то суд постановил, что Россия не защищала образование на украинском языке в Крыму. Набор на учебные программы на украинском языке резко упал после аннексии полуострова РФ в 2014 году, пояснили в Гааге. Однако суд и в этом случае не назначил Украине компенсацию, а также не согласился с обвинением в адрес РФ в преследовании этнических меньшинств в Крыму именно по этническому признаку.

Ситуация в Украине сегодня сильно отличается от той, которая была на момент подачи Украиной иска, подчеркнула председатель суда Джоан Донохью. "В настоящее время стороны вовлечены в интенсивный вооруженный конфликт, который привел к огромным человеческим жертвам и огромным человеческим страданиям", - пояснила она. "Что касается ситуации на востоке Украины и на Крымском полуострове, дело, рассматриваемое судом, ограничено по объему и рассматривается только в соответствии с положениями Международного уголовного суда", - добавила Донохью.

Вердикт суда в Гааге обязателен для выполнения обеими сторонами.

Как заявил DW посол по особым поручениям Антон Кориневич, представляющий Украину в суде, "это первое решение, в котором в юридически обязывающей форме Международный суд устанавливает, что Россия является нарушителем международного права, а именно двух международных конвенций. Это только начало и первое решение по сути. До этого момента РФ никогда не признавалась нарушителем международного права".

Гаага отклонила возражения Москвы по требованиям Киева

Украина подала заявление в Международный суд ООН в 2017 году в связи с действиями пророссийских сепаратистов 2014 года на востоке Украины и российских "властей" в аннексированном РФ Крыму. Киев усмотрел вероятное нарушение российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В апреле 2017 года в рамках этого иска суд в Гааге вынес постановление по ходатайству Киева об установлении временных мер. Суд установил, в частности, что в Крыму Россия должна воздерживаться от наложения ограничений на работу институтов крымскотатарской общины, включая Меджлис и обеспечить доступ к обучению на украинском языке.

В ноябре 2019 года суд пришел к выводу, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины и отклонил возражение РФ относительно приемлемости требований Киева. Письменное производство по этому делу было завершено 19 января 2023 года представлением контрмеморандума России. В июне того же года состоялись первые слушания по делу.

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