США назвали "абсурдной" антизападную риторику Путина

На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 февраля (время московское).

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Посол США в Москве Линн Трейси вызвана в министерство иностранных дел РФ, сообщило ведомство. "Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", - говорится в сообщении . МИД РФ заявил американскому послу "о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". В министерстве особо отметили, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен вывести военных и технику США и НАТО из Украины, а также прекратить "враждебную антироссийскую активность".

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Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, "публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность", написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, своим выступлением Путин показал, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике" и что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора". "Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", - добавил Подоляк.

В комментарии агентству Reuters он также высказал мнение, что Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". "Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве", - заявил Подоляк.

США назвали "абсурдной" антизападную риторику Путина

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдными" обвинения президента РФ Владимира Путина в адрес Запада. "Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", - сказал Салливан журналистам. По его словам, решение начать войну в Украине было выбором Путина. "Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой - война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать - тогда Украина исчезает с карты", - добавил он.

Хроника событий 21 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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