США: ЧВК "Вагнер" хотела передать ПВО "Хезболлах" или Ирану

Российское правительство, по данным разведки США, поручило частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" передать средства противовоздушной обороны либо ливанскому радикальному движению "Хезболлах", либо Ирану. "Полученная нами информация указывает на то, что "вагнеровцы" по указанию правительства РФ готовились предоставить средства ПВО либо движению "Хезболлах", либо Ирану", - заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 21 ноября.

По его словам, это происходило в рамках "беспрецедентного" российско-иранского сотрудничества в военной сфере. "В целях противодействия терроризму мы готовы использовать наши санкционные инструменты против российских физических и юридических лиц, причастных к дестабилизирующим поставкам", - указал Кирби, пообещав, что США будут внимательно следить за тем, поставляет ли ЧВК "Вагнер" военную технику "Хезболлах" или Ирану. Он добавил, что Тегеран "в обмен на эту поддержку рассматривает возможность предоставить России баллистические ракеты для использования в Украине". Москва это не комментировала.

В начале ноября газета The Wall Street Journal, также ссылаясь на разведку США, сообщала, что ЧВК "Вагнер" планировала передать движению "Хезболлах" зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1". Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "де-факто" ЧВК "Вагнер" не существует, поэтому такие рассуждения "ни на чем не основываются".

Опасения эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС

Заместительница помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль заявила 9 ноября, что передача российских зенитно-ракетных комплексов "Хезболлах" привела бы к "колоссальной эскалации" конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. "Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта", - сказала она на слушаниях в Конгрессе.

Движение ХАМАС признано террористической организацией в США и странах Евросоюза, а "Хезболлах" поддерживает с палестинскими экстремистами тесную координацию. США неоднократно предупреждали "Хезболлах" и другие проиранские силы о последствиях вмешательства в вооруженный конфликт, резко обострившийся после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

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