Спецназ сорвал вечер памяти Алексея Навального в Москве

Полицейский спецназ сорвал вечер памяти оппозиционного политика Алексея Навального, проходивший в одном из лофтов Москвы у станции метро "Электрозаводская". Около 30 его участников были задержаны, но после проверки вещей и документов отпущены на свободу, сообщает во вторник, 4 июня, правозащитный проект "ОВД-Инфо".

По его данным, вечер организовали участники молодежного отделения партии "Рассвет". Они собирались вместе посмотреть трансляцию берлинского концерта "Привет, это Навальный". Как сообщает Telegram-канал SOTA, о планах провести вечер памяти Навального полицию осведомили активисты националистического движения SERB.

Кроме того, на различных акциях памяти в честь дня рождения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), по информации "ОВД-Инфо", полиция задержала не менее четырех человек. В Новосибирске стороннице политика Екатерине Алексеенко, которую задержали при возложении цветов в память об Алексее Навальном, даже потребовалась медицинская помощь. Как передает издание RusNews, в разговоре со своим адвокатом девушка заявила, что подверглась избиениям со стороны сотрудников правоохранительных органов. Еще две девушки были задержаны в Москве на Борисовском кладбище, где похоронен Навальный.

Концерт "Привет, это Навальный" в Берлине

4 июня в день рождения погибшего в колонии в заполярном поселке Харп Алексея Навального его соратники организовали концерт памяти оппозиционера в берлинском Uber Eats Music Hall. Средства от продажи билетов на мероприятие пойдут на поддержку политзаключенных. По данным корреспондента DW, на концерт пришли тысячи людей.