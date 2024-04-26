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В Берлине анонсировали концерт памяти Алексея Навального

Алексей Волошинов
26 апреля 2024 г.

Концерт, приуроченный к дню рождения Навального, проведут 4 июня. На нем выступят Noize MC, Каста и Аигел.

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Митинг напротив российского посольства в Берлине после смерти Алексея Навального (фото из архива)
Митинг напротив российского посольства в Берлине после смерти Алексея Навального (фото из архива)Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

Соратники умершего в феврале в колонии оппозиционера Алексея Навального анонсировали концерт его памяти. Он пройдет в Берлине 4 июня, в день рождения политика, сообщает Telegram-канал "Команда Навального" в анонсе мероприятия, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

"Мы продолжаем добиваться того, чтобы имя Алексея и его идеи звучали как можно громче. Путин убил Навального. Но он не сможет его победить, пока мы помним Алексея и пока есть люди, которые говорят о нем", - говорится в сообщении. По словам организаторов, на концерте памяти Алексея Навального выступят группы Каста и Порнофильмы, рэпер Noize MC и певица Аигел.

В Берлине в честь Навального требуют назвать улицу

После объявления о смерти Алексея Навального в колонии "Полярный волк" на Ямале, движение Demokrati-JA e​.​V. опубликовало петицию с призывом переименовать отрезок улицы, прилегающей к российскому посольству в Берлине, в улицу Алексея Навального. За два месяца ее подписали более 47 тысяч человек. 4 апреля петицию с аналогичным призывом подали в мэрию Гааги.

Российские артисты записали песню, посвященную Алексею Навальному

26 марта, на 40-й день после смерти Алексея Навального, на YouYube-канале "Навальный Live" был опубликован 10-минутный трек под названием "Памяти Алексея Навального". Соратники оппозиционера не сообщали, кто принял участие в его записи, однако зрители смогли узнать голоса журналиста Леонида Парфенова, рэпера Noize MC, певицы Земфры, актера Артура Смольянинова и многих других.

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