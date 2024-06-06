  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ТехнологииГлобальные темы

SpaceX провела первый успешный запуск ракеты Starship

Ольга Лебедева
6 июня 2024 г.

Сверхтяжелая ракета Starship компании Маска впервые совершила орбитальный полет и вернулась на Землю. В NASA заявили об очередном шаге к возвращению человечества на Луну.

https://p.dw.com/p/4gklm
Запуск ракеты Starship
Запуск ракеты StarshipФото: Joe Skipper/REUTERS

После трех неудачных попыток американская аэрокосмическая компания SpaceX провела успешный испытательный полет самой мощной и тяжелой ракеты в истории Starship. В четверг, 6 июня, после продолжавшегося около часа полета на орбите ракета вошла в атмосферу Земли на скорости примерно 25 тысяч километров в час и приводнилась в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

Ракета была запущена с космодрома Starbase на юге Техаса, через несколько минут после старта прототип первой ступени Super Heavy успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляция полета велась в режиме реального времени в интернете. "Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым испытательным полетом Starship!" - написала компания Илона Маска в соцсети X. 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) также поздравила компанию с "успешным полетом". "Мы сделали еще один шаг к возвращению человечества на Луну", - заявил глава NASA Билл Нельсон.

Предыдущие запуски ракеты Starship

В будущем на таких космических кораблях планируется доставлять людей на Луну и на Марс. В ходе трех первых запусков ракеты Starship были  разрушены в результате взрывов. Предыдущий, третий испытательный полет ракеты Starshipбыл проведен в середине марта и завершился тем, что аппарат "сбился" с курса.

Starship стартовала с частного космодрома Starbase на юге США, на высоте 73 километров ступени успешно разделились. Планировалось, что после этого носитель Super Heavy совершит мягкую посадку на воду в Мексиканском заливе, однако первая ступень не смогла удачно приземлиться. Вторая ступень продолжила следовать своим курсом еще около часа и вышла на околоземную орбиту. По данным SpaceX, ракета смогла подняться на высоту более 200 км.

Две предыдущие попытки запуска Starship в апреле и ноябре 2023 года закончились неудачно. Во время первого теста ракета взорвалась спустя три минуты полета после того, как ступени не разделились. При втором запуске ступени смогли разделиться, однако взорвались спустя короткое время после этого.

Starship - самая большая ракета в истории человечества

Starship - крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Как сообщает сама SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Общая расчетная грузоподъемность системы составляет 150 тонн. Многоразовая система Starship состоит из 70-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Снимок кометы над штатом Невада, США

Комета NeoWise - гостья из космоса

Комета NeoWise - гостья из космоса

Эта комета получила название от наименования инфракрасного космического телескопа WISE, с помощью которого ее открыли. 23 июля комета максимально приблизилась к Земле.
Наука23 июля 2020 г.20 фото
external

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
История2 июня 2020 г.03:43 мин.
Так будет выглядеть немецкая платформа по запуску ракет в космос, расположенная в Северном море

С моря - в космос. Зачем Германия строит плавучий космодром

С моря - в космос. Зачем Германия строит плавучий космодром

Германия с 2024 года намерена запускать ракеты на орбиту с собственного космодрома в Северном море. Она хочет укрепить позиции космической державы на фоне роста конкуренции в отрасли.
Технологии5 ноября 2023 г.
Показать еще