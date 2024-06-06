SpaceX провела первый успешный запуск ракеты Starship

Сверхтяжелая ракета Starship компании Маска впервые совершила орбитальный полет и вернулась на Землю. В NASA заявили об очередном шаге к возвращению человечества на Луну.

После трех неудачных попыток американская аэрокосмическая компания SpaceX провела успешный испытательный полет самой мощной и тяжелой ракеты в истории Starship. В четверг, 6 июня, после продолжавшегося около часа полета на орбите ракета вошла в атмосферу Земли на скорости примерно 25 тысяч километров в час и приводнилась в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

Ракета была запущена с космодрома Starbase на юге Техаса, через несколько минут после старта прототип первой ступени Super Heavy успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляция полета велась в режиме реального времени в интернете. "Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым испытательным полетом Starship!" - написала компания Илона Маска в соцсети X.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) также поздравила компанию с "успешным полетом". "Мы сделали еще один шаг к возвращению человечества на Луну", - заявил глава NASA Билл Нельсон.

Предыдущие запуски ракеты Starship

В будущем на таких космических кораблях планируется доставлять людей на Луну и на Марс. В ходе трех первых запусков ракеты Starship были разрушены в результате взрывов. Предыдущий, третий испытательный полет ракеты Starshipбыл проведен в середине марта и завершился тем, что аппарат "сбился" с курса.

Starship стартовала с частного космодрома Starbase на юге США, на высоте 73 километров ступени успешно разделились. Планировалось, что после этого носитель Super Heavy совершит мягкую посадку на воду в Мексиканском заливе, однако первая ступень не смогла удачно приземлиться. Вторая ступень продолжила следовать своим курсом еще около часа и вышла на околоземную орбиту. По данным SpaceX, ракета смогла подняться на высоту более 200 км.

Две предыдущие попытки запуска Starship в апреле и ноябре 2023 года закончились неудачно. Во время первого теста ракета взорвалась спустя три минуты полета после того, как ступени не разделились. При втором запуске ступени смогли разделиться, однако взорвались спустя короткое время после этого.

Starship - самая большая ракета в истории человечества

Starship - крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Как сообщает сама SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Общая расчетная грузоподъемность системы составляет 150 тонн. Многоразовая система Starship состоит из 70-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями.