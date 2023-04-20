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Старт ракеты SpaceXФото: SPACEX/REUTERS
ТехнологииСША

Гигантская Starship ракета взорвалась вскоре после старта

Даниил Сотников
37 мин. назад

Крупнейшая в истории человечества ракета-носитель Starship Илона Маска взорвалась во время первого испытания.

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Сверхтяжелая ракета Starship компанииSpaceX Илона Маска взорвалась вскоре после тестового запуска. Трансляция запуска шла на YouTube SpaceX в четверг, 20 апреля.

Взрыв произошел на высоте примерно 40 километров спустя чуть более трех минут после взлета - первая ступень не смогла вовремя отделиться. Комментаторы трансляции назвали это "быстрым внеплановым демонтажом", подчеркнув, что последствия тестового запуска помогут "повысить надежность Starship". Точные причины аварии пока не называются.

Планировалось, что ракета в ходе тестового суборбитального полета должна была приводниться в Мексиканском заливе недалеко от космодрома в Техасе, откуда она стартовала. "Команда продолжит анализировать данные и работать над нашим следующим летным испытанием", - прокомментировали пуск в SpaceX.

Starship - самая большая ракета в истории человечества

Высота ракетыStarship 120 метров, диаметр - девять метров. Ракета состоит из двух многоразовых частей: первой ступени Super Heavy и второй ступени, представляющей из себя одноименный космический аппарат с тремя управляемыми и тремя неподвижными двигателями. Общая расчетная грузоподъемность ракеты составляет 150 тонн.

Это крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Как сообщает сама SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.

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