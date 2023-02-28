Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Состояние Маска увеличилось на фоне роста акций компании Tesla. Он оттеснил с первого места Бернара Арно, возглавлявшего рейтинг последние два месяца, сообщило агентство Bloomberg.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg . Состояние Маска, по данным агентства на вторник, 28 февраля, увеличилось до 187,1 млрд долларов на фоне роста акций компании Tesla. С минимума 6 января бумаги производителя электрокаров выросли в цене на 70 процентов - до 207,63 доллара за акцию.

Личное состояние владельца Twitter Илона Маска, по версии Bloomberg, превысило состояние главы группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, который первенствовал в списке на протяжении двух последних месяцев. Bloomberg оценивает имущество Арно в 185,3 млрд долларов.

Forbes: Арно - по-прежнему лидер

В то же время по версии журнала Forbes, который составляет рейтинг миллиардеров в режиме реального времени, первое место в списке занимает Бернар Арно (206,3 млрд долларов), на втором находится Илон Маск (197,7 млрд). Маск уступил Бернару Арно место лидера в рейтингах в декабре.

Bloomberg сообщило в декабре, что Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим более 200 млрд долларов. На пике в ноябре 2021 года его состояние оценивалось в 340 млрд долларов, в конце 2022 года - в 137 млрд.

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