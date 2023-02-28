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Илон Маск
Фото: Justin Sullivan/Getty Images
ПолитикаГлобальные темы

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Сергей Ромашенко
57 мин. назад

Состояние Маска увеличилось на фоне роста акций компании Tesla. Он оттеснил с первого места Бернара Арно, возглавлявшего рейтинг последние два месяца, сообщило агентство Bloomberg.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg. Состояние Маска, по данным агентства на вторник, 28 февраля, увеличилось до 187,1 млрд долларов на фоне роста акций компании Tesla. С минимума 6 января бумаги производителя электрокаров выросли в цене на 70 процентов - до 207,63 доллара за акцию.

Личное состояние владельца Twitter Илона Маска, по версии Bloomberg, превысило состояние главы группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, который первенствовал в списке на протяжении двух последних месяцев. Bloomberg оценивает имущество Арно в 185,3 млрд долларов.

Forbes: Арно - по-прежнему лидер

В то же время по версии журнала Forbes, который составляет рейтинг миллиардеров в режиме реального времени, первое место в списке занимает Бернар Арно (206,3 млрд долларов), на втором находится Илон Маск (197,7 млрд). Маск уступил Бернару Арно место лидера в рейтингах в декабре.

Bloomberg сообщило в декабре, что Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим более 200 млрд долларов. На пике в ноябре 2021 года его состояние оценивалось в 340 млрд долларов, в конце 2022 года - в 137 млрд.

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