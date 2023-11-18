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SpaceX потеряла связь со Starship при испытательном запуске

Даниил Сотников
18 ноября 2023 г.

В ходе второго испытательного запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Starship первая ступень ракеты успешно отделилась, но затем взорвалась. Связь с кораблем была потеряна.

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Запуск Starship
Запуск StarshipФото: JOE SKIPPER/REUTERS

Компания SpaceX в субботу, 18 ноября, осуществила второй испытательный орбитальный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Связь с кораблем была потеряна примерно через 10 минут полета, сообщили в компании. Трансляция запуска велась в соцсети X.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика в штате Техас в 07.02 по местному времени. Через три минуты полета первая ступень ракеты отделилась от корабля, однако после этого взорвалась, а не вернулась на землю.

Связь с самим кораблем была потеряна спустя 10 минут полета. Как заявили в компании, вторая ступень, вероятно, тоже потеряна. Полет должен был продлиться 90 минут. Прошлая попытка запуска состоялась в апреле, тогда полет тоже завершился взрывом - через 3 минуты после старта. 

Starship - самая большая ракета в истории человечества

Starship - крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Как сообщает сама SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Высота ракеты 120 метров, диаметр - девять метров. Starship состоит из двух многоразовых частей: первой ступени Super Heavy и второй ступени, представляющей из себя одноименный космический аппарат с тремя управляемыми и тремя неподвижными двигателями. Общая расчетная грузоподъемность ракеты составляет 150 тонн.

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