SpaceX назвала запуск успешным, несмотря на потерю Starship

Полет сверхтяжелой ракеты Starship продлился около часа, после чего связь с аппаратом была потеряна.

Третий испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX Илона Маска в четверг, 14 марта, завершился тем, что аппарат "сбился" с курса. Тем не менее в SpaceX заявили о "невероятном дне", поскольку ракете удалось преодолеть значительно большее расстояние, чем во время первых двух тестовых запусков. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил SpaceX и назвал испытательный полет успешным.

Многоразовая система Starship состоит из 70-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями. Starship стартовала с частного космодрома Starbase на юге США, на высоте 73 километров ступени успешно разделились. Планировалось, что после этого носитель Super Heavy совершит мягкую посадку на воду в Мексиканском заливе, однако первая ступень не смогла удачно приземлиться.

Вторая ступень продолжила следовать своим курсом еще около часа и вышла на околоземную орбиту. По данным SpaceX, ракета смогла подняться на высоту более 200 км. Предполагалось, что Starship по окончании тестового полета упадет в Индийский океан, однако связь с аппаратом была потеряна после вхождения в атмосферу Земли.

Starship удалось впервые провести некоторые тесты

В SpaceX назвали запуск успешным, поскольку Starship удалось впервые протестировать несколько систем. Так, во время этого полета SpaceX впервые испытала теплозащитный экран ракеты, состоящий из 18 тысяч плиток. Кроме того, на Starship протестировали люк, который в будущем может быть использован для запуска спутников.

Две предыдущие попытки запуска Starship в апреле и ноябре 2023 года закончились неудачно. Во время первого теста ракета взорвалась спустя 3 минуты полета после того, как ступени не разделились. При втором запуске ступени смогли разделиться, однако взорвались спустя короткое время после этого.

Starship - самая большая ракета в истории человечества

Starship - крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Как сообщает сама SpaceX, корабль будет способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Общая расчетная грузоподъемность системы составляет 150 тонн.

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