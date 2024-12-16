Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

В новый пакет санкций вошли меры против теневого флота РФ, ответственных за удар по "Охмадету" и депортацию украинских детей, а также против китайских компаний, поставляющих России детали для беспилотников.

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

По ее словам, принятие нового пакета санкций демонстрирует единство государств - членов ЕС в неослабевающей поддержке Украины. "Наш безотлагательный приоритет - вывести Украину в максимально сильную позицию. Мы будем поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - подчеркнула она.

Санкции против виновных за удар по "Охмадету" и чиновников КНДР

В список также внесены 54 физических лица и 30 организаций из России, Китая и КНДР, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожающие им.

Штрафные меры введены в отношении подразделения ВС РФ, ответственного за удар по детской больнице "Охмадет" в Киеве в начале июля, руководителей ведущих компаний в энергетическом секторе, двух высокопоставленных чиновников КНДР, а также лиц, ответственных за депортацию украинских детей, пропаганду и обход санкций.

Список судов теневого флота расширен до 79

Санкции направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС путем борьбы с теневым флотом, с помощью которого РФ осуществляет запрещенный экспорт нефти, а также на ослабление российского военно-промышленного комплекса. Ограничительные меры введены против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем и обеспечивающих важные доходы российскому правительству.

В список внесены 52 судна из третьих стран, являющиеся частью теневого флота, тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний.

Впервые - полномасштабные санкции против китайских компаний

В список включен химический завод и гражданская российская авиакомпания, являющаяся важным логистическим звеном в переброске российских военных. Кроме того, впервые вводятся полномасштабные санкции, включающие запрет на поездки, заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов, против ряда китайских компаний, поставляющих РФ детали беспилотников и микроэлектронные компоненты для войны против Украины.

В список тех, кто поддерживает российский ВПК, добавлены 32 новых субъекта, которые будут подвергаться жестким экспортным ограничениям. Некоторые из них находятся в третьих странах - Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ - и вовлечены в действия по обходу торговых ограничений, отмечается в заявлении.

Совет ЕС также запретил признавать и исполнять в Евросоюзе решения, вынесенные российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Эти решения часто приводили к непропорционально высоким штрафам для европейских компаний. Данная мера предотвращает применение этих штрафов в отношении европейских компаний.

Идет работа над 16-м пакетом

Новые санкции в скором времени будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза, отмечается на сайте Совета ЕС.

Параллельно идет работа над 16-м пакетом санкций, который могут приурочить к третьей годовщине с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Некоторые члены ЕС настаивают на немедленном обсуждении этого пакета. "Надеемся, что он будет включать более масштабные импортные тарифы на российские товары", - сказал один из дипломатических источников DW.