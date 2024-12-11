ЕС одобрил 15-й пакет санкций против РФ на уровне послов

Постпреды стран Евросоюза в Брюсселе одобрили новый пакет санкций в отношении России за ее агрессию против Украины. Он нацелен на теневой флот.

Пятнадцатый пакет санкций в отношении РФ одобрили в среду, 11 декабря, постоянные представители стран Европейского Союза в Брюсселе. Новый пакет ограничительных мер направлен на борьбу с теневым флотом танкеров, с помощью которого Москва обходит установленный странами G7 и их партнерами ценовой предел на нефть.

По данным источников DW, cанкции запретят более чем 50 судам заходить в порты ЕС и пользоваться услугами европейских компаний. В июне Евросоюз уже внес в черный список 20 судов. Кроме того, ожидается, что ограничения будут введены в отношении около 30 физических лиц и компаний, в том числе из третьих стран, которые связаны с российским военным комплексом.

Окончательно пакет утвердят министры иностранных дел на Совете по иностранным делам в понедельник, 16 декабря в Брюсселе. Ранее странам ЕС трижды не удавалось согласовать новый пакет санкций. Как писало агентство Reuters, Латвия и Литва были против продления сроков европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

В ЕС уже обсуждают 16-й пакет санкций

По данным нескольких источников DW, на подходе и более крупный 16-й пакет санкций, который могут приурочить к третьей годовщине с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.