283-й день войны: Совет ЕС одобрил потолок цен на нефть РФ

Совет ЕС согласовал введение предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов за баррель. Россия, по всей видимости, продолжает понытки окружить Бахмут, указали в ISW.

На 283-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 3 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Совет ЕС согласовал потолок цен на нефть из РФ в 60 долларов за баррель

Совет ЕС согласовал введение предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов (57 евро) за баррель, говорится в заявлении Совета. Потолок цен начнет применяться с 5 декабря 2022 года. "Ограничение цены на российскую нефть снизит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы России от продажи нефти, - указывается в документе. - Оно также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, одновременно смягчая негативные последствия для энергообеспечения третьих стран".

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) и Австралия поддержали введение потолка цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.

На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста", - заявил он. "Все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно", - добавил Зеленский.

Потолок следовало снизить до 30 долларов (28 евро) за баррель, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления", - считает Ермак.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия отказывается "принимать" введение предельного порога цен. "Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим", - указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, как ообщила газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков, Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров, закупленных для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. "В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России для приема первой партии сырой нефти", - отметил эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса Крейг Кеннеди. По мнению опрошенных FT аналитиков, Россия в 2023 году все равно столкнется с нехваткой танкеров для сохранения уровня экспорта, что приведет к росту цен.

Военные действия

Россия, по всей видимости, пытается окружить город Бахмут в Донецкой области тактическим продвижением на севере и юге, считают в британской разведке. Потенциальный захват Бахмута будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя в перспективе позволит России угрожать более крупным городам Украины - Краматорску и Славянску, следует из ежедневной сводки Минобороны Великобритании. "Существует реальная возможность того, что захват Бахмута для России - в первую очередь символическая, политическая цель", - отметили в разведке.

Россия пытается воспользоваться стремлением Запада вести диалог, чтобы создать динамику, при которой западные официальные лица будут вынуждены пойти на опережающие уступки в надежде убедить РФ вступить в переговоры, в свою очередь констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW). "Кремль также сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение", - считают в ISW.

Эксперты уверены, что Россия извлечет выгоду из временного соглашения с Украиной и западными странами, которое создало бы паузу в боевых действиях и позволило бы РФ укрепить вооруженные силы для будущих военных операций ради достижения максимально возможных целей в Украине.

Между тем, как сообщил в Telegram глава Херсонской военной областной администрации Ярослав Янушевич, c 3 по 5 декабря жителям оккупированного ВС РФ левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр.

Тем временем представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий выразил уверенность, что РФ начала использовать в Украине стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, произведенные в августе. Некоторые из них идут на фронт прямо с конвейера, отметил Скибицкий. "Насколько их хватит… зависит от производства", - добавил он. Кроме того, РФ в течение двух месяцев вывозила артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм из Беларуси и продолжает переговоры с другими странами по поставке вооружений, указали в ГУР. По его данным, ведутся переговоры с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет, но на сегодняшний день их поставки не зафиксированы.

РФ и Беларусь внесли изменения в соглашение о совместном обеспечении безопасности в военной сфере

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры подписали протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщило Минобороны Беларуси в Telegram.

Макрон заявил о необходимости подумать о гарантиях для РФ на случай переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым учитывать страх российского лидера Владимира Путина, что НАТО подойдет "к порогу" РФ. Такое мнение Макрон высказал в интервью французскому телеканалу TF1. По словам французского политика, западные страны "должны проработать вопрос", какие гарантии они дадут "России, когда она вернется за стол переговоров".

Эстония приобретает у США HIMARS

Эстония приобретает у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK). Глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар 2 декабря подписал с американским Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) соответствующий контракт на сумму свыше 200 млн долларов (198 млн евро). Речь идет о крупнейшей оборонной закупке в истории Эстонии, указали в RKIK. Количество РСЗО, которые получит Таллин, не называется, первые поставки ожидаются в 2024 году. Контракт также предусматривает поставку боеприпасов и средств связи и "решение вопросов, связанных с обучением и логистикой".

Между тем Литва отремонтировала и поставила в Украину еще две самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 вместе с боеприпасами, сообщил в Twitter министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

В Лондоне проведена операция по задержанию состоятельного бизнесмена из РФ

В Лондоне проведена масштабная операция по задержанию богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании средств, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Соединенного Королевства и сговоре с целью лжесвидетельства. Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) Великобритании. По его данным, 58-летний мужчина был задержан 1 декабря в роскошной резиденции сотрудниками подразделения NCA по борьбе с клептократией. Кроме того, он и еще двое подозреваемых допрошены сотрудниками NCA и отпущены под залог.

Источник ТАСС сообщил агентству, что одним из задержанных мог быть российский бизнесмен, сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Официального подтверждения этой информации нет.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет", - заявили в пресс-службе "Альфа-банка".

Кулеба: Украинские дипломаты в 12 странах получали угрозы

В последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам срочного совещания с украинскими послами. По словам министра, среди таких происшествий: взрыв в посольстве Украины в Испании, пакеты с вырезанными глазами животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщение о минировании в дипмиссии в Казахстане, а также подозрительное письмо в диппредставительстве в США.

Румыния начала поставки газа в Молдову

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ЕК утвердила четыре новые программы для ЕС, Украины и Молдовы

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Канада расширила санкции в отношении иранских юридических и физических лиц. Штрафные меры, в частности, коснутся дочерней компании Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Baharestan Kish Company, помогающей разрабатывать компоненты для боевых дронов Shahed, иранской грузовой авиакомпании Safiran Airport Services, координировавшей доставку дронов на борту российских военных самолетов. Всего под новые санкции Канады за нарушения прав человека и дестабилизацию мира и безопасности попали четыре физических и пять юридических лиц.

Госдеп присвоил ЧВК Вагнера статус организации, вызывающей особую озабоченность

Госдепартамент США присвоил частной военной компании (ЧВК) Вагнера на основании ее действий в Центральноафриканской Республике статус организации, вызывающей особую озабоченность. Это следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Правозащитники: Пропал критиковавший Кадырова чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

Известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Швеции, и его брат - чеченский оппозиционер Мохмад Абдурахманов - не выходят на связь. Об этом сообщили в Telegram базирующейся в Швеции чеченской правозащитной ассоциации VAYFOND, представителем которой является Мохмад Абдурахманов. В VAYFOND отметили, что Тумсо "внезапно пропал" и что в ассоциации "очень обеспокоены ситуацией". Там также добавили, что Мохмад "неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам".

DW в организации сообщили, что контакт с Тумсо Абдурахмановым пропал 1 декабря, "в этот же день перестал выходить на связь Мохмад Абдурахманов". По словам правозащитников, они получили информацию "о гибели Тумсо".

Позднее Мохмад Абдурахманов сообщил, что находится "с полицией и не может говорить", а затем "контакт с ним был утерян". Шведские правоохранительные органы никак не комментируют данную информацию, отмечают в VAYFOND. "В то же время мы понимаем, что Тумсо является политическим беженцем, на которого уже было совершено покушение в 2020 году, - из-за чего он находится под особой защитой властей Швеции. В подобных ситуациях данные защищаемого лица бывают скрытыми и измененными, обычная полиция не имеет доступа к данным указанных лиц", - добавили в VAYFOND, указав, что "спецслужбы неохотно контактируют с прессой".

Братья Абдурахмановы вынужденно покинули Чечню в 2015 году. Тумсо утверждал, что это произошло после давления на него со стороны дальнего родственника Рамзана Кадырова - Ислама Кадырова, занимавшего на тот момент пост руководителя администрации главы Чечни.

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