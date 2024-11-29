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Шольц и Зеленский обсудили противовоздушную оборону Украины

Екатерина Венкина
29 ноября 2024 г.

По словам украинского лидера, канцлер ФРГ рассказал ему о звонке Путину. Зеленский поблагодарил Шольца за поставки Patriot и IRIS-T.

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Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в телефонной беседе укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. О разговоре в пятницу, 29 ноября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Зеленский в свою очередь указал в Telegram, что поблагодарил Шольца за "лидерство в помощи Украине системами ПВО" - "очень эффективными" зенитными ракетными комплексами Patriot и ракетами малой и средней дальности IRIS-T, "которые уже спасли тысячи жизней".

"Благодарен канцлеру за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Обсудили, какие наши двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину", - отметил украинский лидер.

"Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции становились сильнее, потому что именно это будет принуждать Россию к настоящему миру", - уверен Зеленский.

Шольц подтвердил "неизменную и непоколебимую солидарность с Украиной" и заверил, что Германия продолжит предоставлять Киеву помощь в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

Зеленский: Канцлер ФРГ рассказал о деталях звонка Путину

По словам Зеленского, канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка президенту РФ Владимиру Путину. "Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут заставить принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - написал украинский лидер.

Глава кабмина ФРГ и президент Украины договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе - о возможных путях достижения "справедливого мира в Украине", добавил Хебештрайт.

Разговор Шольца и Путина - первый с декабря 2022 года

Телефонная беседа Шольца и Путина состоялась 15 ноября и стала первым контактом политиков с декабря 2022 года. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира. Кроме того, Берлин подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько необходимо.

Путин в свою очередь призвал учитывать интересы РФ в области безопасности, посетовал на "многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма" и отметил, что Москва не отказывалась от переговоров.

Глава МИД ФРГ сообщила о предоставлении еще двух систем IRIS-T

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 ноября сообщила, что Берлин до конца года предоставит Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Всего в период с 2024 по 2025 годы Берлин обещал поставить Киеву 20 систем IRIS-T - девять в комплектации SLM и 11 - SLS.

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