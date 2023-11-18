Антисемитский скандал в X: соцсеть теряет рекламодателей

На фоне нацистского и антисемитского скандалов в соцсети Илона Маска о приостановке размещения рекламы заявили Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate, а также IBM.

На фоне скандалов вокруг постов антисемитского и нацистского содержания принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) теряет ключевых рекламодателей. По сообщениям СМИ, в пятницу, 17 ноября, размещение рекламы приостановили технологическая корпорация Apple, компания Disney, а также киностудии Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate.

Ранее об аналогичном решении объявил американский IT-гигант IBM. Корпорация заявила, что она "абсолютно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации" и приостанавливает свою рекламную кампанию на платформе микроблогов до тех пор, "пока эта совершенно неприемлемая ситуация не будет расследована". По данным The New York Times, корпорация собиралась потратить на рекламу в X 1 млн долларов в четвертом квартале текущего года.

Между тем Илон Маск обвинил "многих крупнейших рекламодателей" в том, что они являются "самыми большими угнетателями прав на свободу выражения мнений". Он призвал пользователей перейти на платную подписку в X, которая исключает наличие рекламы, а также называл действия обвинившей его организации Media Matters "чистым злом".

Нацистский и антисемитский скандалы в X

Некоммерческая организация Media Matters 16 ноября обратила внимание на рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображаемую в X рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В руководстве компании Маска после этого отчитались о проведении "чистки" аккаунтов, на которые указала Media Matters, и о запрете для них зарабатывать деньги на рекламе. Пронацистские посты в этих аккаунтах были помечены как "деликатный контент".

Еще один скандал разгорелся после того как Маск 15 ноября поддержал твит другого пользователя, обвинившего еврейские сообщества в распространении "ненависти к белым людям". Еврейский народ сейчас "приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны (возможно, имелась в виду атака террористической группировки ХАМАС на Израиль. - Ред.), не слишком-то их любят", утверждалось далее в посте пользователя. Маск на это ответил: "Вы сказали истинную правду". Затем Маск обвинил Антидиффамационную лигу - американскую еврейскую НПО, которая борется с антисемитизмом - в том, что та якобы "де-факто пропагандирует антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".

Исполнительный директор X выступила против антисемитизма и дискриминации

Реагируя на оба скандала, исполнительный директор X Линда Яккарино написала в своем микроблоге, что возглавляемая ею соцсеть неизменно "занимала четкую позицию в отношении антисемитизма и дискриминации", ведя борьбу с этими явлениями, "которым нет места нигде в мире". При этом посты Маска Яккарино не прокомментировала.

Капитализация компании X с момента ее покупки Илоном Маском в октябре 2022 года упала на 55 процентов - с 44 млрд долларов до 19 млрд долларов, написало 30 октября издание The Verge со ссылкой на внутренние документы компании. В том числе, с платформы ушли многие рекламодатели. По мнению экспертов, это во многом стало результатом реформ Маска, который за год уволил большинство модераторов контента, распустил совет по доверию и безопасности и восстановил аккаунты правых экстремистов и конспирологов. В результате платформу захлестнула волна ненависти и дезинформации, отмечают критики бизнесмена.

В то же время Маск по-прежнему является самым богатым человеком в мире. Bloomberg оценивает его состояние в настоящее время в 219 млрд долларов. При этом большая часть активов Маска связана с его пакетами в производителе электроавтомобилей Tesla и аэрокосмической компании SpaceX.

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