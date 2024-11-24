СМИ: В Воронеже за ЛГБТ-вечеринку завели дело об экстремизме

Российские силовики провели рейд в воронежском клубе "Зебра", где проходила ЛГБТ-вечеринка. На организаторов завели уголовное дело по статье об экстремизме, пишет издание PostNews со ссылкой на свой источник.

В ночь на субботу, 23 ноября, сотрудники МВД РФ совершили рейд воронежском клубе "Зебра", где проходила закрытая костюмированная ЛГБТ-вечеринка. Об этом в тот же день в Telegram написало издание PostNews со ссылкой на собственный источник, уточнив, что в мероприятии принимали участие около 40 человек.

Издание отмечает, что со всеми участниками вечеринки провели "профилактическую беседу", а на организаторов завели уголовное дело по "статье об экстремизме". "Им грозит до 10 лет колонии. Сам клуб планируют временно закрыть", - говорится в публикации.

Какое именно число людей стало фигурантами уголовного дела, в публикации не говорится. Как предполагает независимый правозащитный проект "ОВД-Инфо", речь, вероятно, идет о статье об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).

"Международное движение ЛГБТ" записали в экстремисты в РФ в конце марта

Верховный суд РФ объявил "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией по иску Минюста и запретил его 30 ноября 2023 года несмотря на то, что организации с таким названием не существует. По версии российского суда, оно появилось в США, а в России действует с 1984 года и является частью "политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений".

22 марта 2024 года Росфинмониторинг внес это "движение" и его "структурные подразделения" в реестр террористических и экстремистских организаций, а Минюст РФ также в марте включил движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций.

Первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней было возбуждено также в конце марта: тогда администратора и арт-директора оренбургского гей-бара Pose отправили в СИЗО. Кроме того, несколько россиян были приговорены к штрафам за публикацию в интернете фотографий с радужными флагами.