Смертник совершил взрыв перед посольством РФ в Кабуле

Полиция в Афганистане сообщила о взрыве у входа в посольство РФ в Кабуле, совершенном террористом-смертником. Он был идентифицирован и застрелен охраной российского посольства, когда подошел к воротам, пишет в понедельник, 5 сентября, Reuters со ссылкой на главу полицейского участка Мавлави Сабира.
МИД РФ заявил, что в результате совершенного неизвестным боевиком взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Среди афганских граждан есть пострадавшие, написало российское ведомство в Telegram.
В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщает о гибели не менее 10 человек и госпитализации еще восьми в результате взрыва у российского посольства. "Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы", - указывается далее. Между тем dpa со ссылкой на местных жителей передает об оцеплении дороги, ведущей к российскому посольству. К месту происшествия мчатся машины скорой помощи, пишет немецкое агентство.