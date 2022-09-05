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КабулФото: Ali Khara/REUTERS
ТерроризмАфганистан

Смертник совершил взрыв перед посольством РФ в Кабуле

Ольга Лебедева
55 мин. назад

МИД РФ заявил о гибели двух сотрудников дипмиссии в результате совершенного смертником взрыва у входа в консульский отдел российского посольства в Кабуле.

https://www.dw.com/ru/smertnik-soversil-vzryv-pered-posolstvom-rf-v-kabule/a-63019046

Полиция в Афганистане сообщила о взрыве у входа в посольство РФ в Кабуле, совершенном террористом-смертником. Он был идентифицирован и застрелен охраной российского посольства, когда подошел к воротам, пишет в понедельник, 5 сентября, Reuters со ссылкой на главу полицейского участка Мавлави Сабира.

МИД РФ заявил, что в результате совершенного неизвестным боевиком взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Среди афганских граждан есть пострадавшие, написало российское ведомство в Telegram. 

В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщает о гибели не менее 10 человек и госпитализации еще восьми в результате взрыва у российского посольства. "Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы", - указывается далее. Между тем dpa со ссылкой на местных жителей передает об оцеплении дороги, ведущей к российскому посольству. К месту происшествия мчатся машины скорой помощи, пишет немецкое агентство.

Россия является одной из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после захвата радикальным исламистским движением "Талибан" власти в Афганистане в августе 2021 года. Москва официально не признает правительство талибов, но ведет с ними переговоры по поставкам бензина и других товаров для населения.

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