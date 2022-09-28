Словакия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала соглашение о вступлении Финляндии и Чехии в состав НАТО. "Обе скандинавские страны своим членством и своими оборонными способностями и потенциалом еще больше укрепляют альянс и тем самым повышают нашу коллективную устойчивость. Я рада нашим новым союзникам", - заявила Чапутова в среду, 28 сентября.

Накануне парламент Словакии подавляющим большинством голосов одобрил расширение НАТО. За вступление Финляндии проголосовали 126 из 143 присутствовавших депутатов, за вступление Швеции - 124 из 144. По 15 парламентариев - в основном представители правоэкстремистского крыла - в каждом из голосований высказались против.

Протоколы уже ратифицировали почти все страны НАТО

Тем самым Словакия как одна из последних членов НАТО ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Для их присоединения к НАТО необходимо одобрение всех 30 стран-участниц. Ранее заявки одобрили власти США, Германии, Франции и еще более 20 государств НАТО. Президент Финляндии в августе признался, что ратификация протоколов происходит "даже быстрее, чем ожидалось".

Обе страны десятилетиями не вступали в военный альянс, но решились на этот шаг после вторжения России в Украину. Основным препятствием для вступления Финляндии и Швеции в НАТО стала позиция Турции. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Стокгольм и Хельсинки в поддержке курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими, а также в введении санкций против Турции на поставки оборонной продукции после начала военной операции против курдов в Сирии в 2019 году.

В конце июня на саммите НАТО сторонам удалось договориться, и они подписали совместный меморандум, в котором Анкара обязалась поддерживать стремление Швеции и Финляндии к членству в НАТО.

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