Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

Имперский собор был заложен в Шпайере около тысячи лет назад. Он тесно связан с историей Германии и является памятником Всемирного наследия. | 30 фотографий

Шпайер - город небольшой, но в истории Германии занимает особое место. Когда в XI веке здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира, в этом городе на Рейне проживало всего лишь несколько сотен человек. В наши дни население составляет около пятидесяти тысяч. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, состоялось более полусотни гофтагов и рейхстагов, в усыпальнице под этой церковью покоятся останки четырех германских императоров и четырех королей. В 1981 году храм был внесен в список Всемирного наследия как выдающийся памятник романской архитектуры. Рядом находится самая старая миква в Германии и вообще севернее Альп - ритуальная еврейская купальня, в 2021 году также ставшая памятником ЮНЕСКО. Микву построили те же самые мастера, которые ранее возвели здешний собор.

Сам город в 1990 году отметил свое 2000-летие. Он ведет историю от древнеримского военного лагеря, основанного в 10 году до нашей эры. Через полтора века Шпайер уже был обозначен на карте мира Клавдия Птолемея под кельтским названием Noviomagus, то есть Новый рынок. В Средние века город был окружен крепкой стеной, но от этих сооружений почти ничего не осталось, да и многие здания в историческом центре были возведены уже во времена барокко - на месте разрушенных пожарами средневековых.

Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере Фото: Thomas Haltner/DUMONT Bildarchiv/picture-alliance

Вид на Шпайерский собор с западной стороны со смотровой площадки городских ворот Альтпёртель Фото: DW/Maksim Nelioubin

Вид на Шпайерский собор со смотровой площадки на территории Технического музея Шпайера Фото: DW/Maksim Nelioubin

Большой имперский собор

Собор до сих пор производит на посетителей очень сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников одновременно. В одной только старой крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он видео на своем веку, вернее - на протяжении почти целого тысячелетия? Какое место занимает в истории Германии и Европы? Вопросов много, отправимся за ответами.

Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия.

Изображение Георгия Победоносца на улице Максимилианштрасе, ведущей к Шпайерскому собру Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана (Kaiser- und Mariendom zu Speyer или Domkirche St. Maria und St. Stephan) в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах.

Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Решение было принято на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом. Пиком этого затяжного конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу внука Конрада II - Генриха IV. "Идти в Каноссу" (Gang nach Canossa) - это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил этого монарха от церкви.

Генрих IV перед воротами Каноссы. Гравюра на дереве 1878 года Фото: picture-alliance/akg-images

В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения. В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил императора, унизительно продержав три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.

Шпайер и Реформация

Позже, через несколько столетий, Шпайер по стечению обстоятельств сыграл особую роль в истории немецкой Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. В результате монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению критических идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, разделявших взгляды Лютера, подали протест против преследования лютеран в империи.

Этих князей поддержали еще почти полтора десятка свободных немецких городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название возникших в ходе Реформации конфессий - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.

Западные башни Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Восточная сторона Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Вид на купол собора со смотровой площадки Южной башни Фото: DW/Maksim Nelioubin

Шедевр романской архитектуры

Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из соседнего Пфальцского леса по специально прорытому каналу и далее - по Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к перестройке и расширению, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.

При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает храм по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Наиболее же ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.

Шпайер на гравюре Маттеуса Мериана 1637 года Фото: Gemeinfrei

Шпайерский собор на литографии около 1850 года Фото: akg-images/picture-alliance

Центральный неф Шпайерского собора в разрезе на гравюре 1855 года Фото: akg-images/picture alliance

Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.

При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа на сводчатый из камня - в то время он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров. В итоге внутренний объем романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.

Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом оформление боковых нефов характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.

Разграбление Шпайерского собора во время Войны за пфальцское наследство. Гравюра на дереве около 1860 года Фото: akg-images/picture alliance

Разрушение Шпайерского собора

Самая большая катастрофа в истории храма произошла после того, как город был занят войсками короля-солнце Людовика XIV в ходе Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В начале войны французский монарх последовательно разрушал взятые им города Пфальца. Шпайер не стал исключением.

Город был подожжен французами 31 мая 1689 года. Королевский маршал, командовавший войсками, обещал соборному капитулу пощадить древний храм, поэтому жители снесли сюда свои вещи, которые надеялись спасти от пожара. То есть, не желая того, сами сложили внутри собора огромный костер. Когда огонь стал подбираться к зданию, они предприняли все возможное, чтобы спасти церковь, но тщетно.

Препятствуя продвижению огненной стихии, жители Шпайера разбирали крыши соседних домов, поливали стены водой, всеми силами пытались тушить новые очаги пожара. Может быть, их попытки оказались бы успешными, если бы не начавшаяся в ночь на второе июня гроза. Сильный ветер раздул пламя, окончательно вышедшее из-под контроля. В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.

Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую сейчас для доступа. Попасть в нее можно через старую крипту романского периода. В новой усыпальнице покоятся останки императоров Салической династии - Конрада II, Генриха III, Генриха IV и Генриха V, германских королей - Филиппа Швабского, Рудольфа I, Адольфа Нассауского и Альбрехта I, а также нескольких императриц, королев и принцесс. В Шпайере хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и этим планом не суждено было сбыться.

Крипта Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V - каменный барельеф около 1480 года в крипте Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Крипта зального типа - самая большая в Европе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Реликвии из гробниц Шпайерского собора сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца, находящимся по соседству. Старая крипта зального типа, расположенная под храмом, считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья.

В результате пожара 1689 года большего всего пострадала западная часть собора. Западная половина центрального нефа обрушилась, а восточная часть храма, несмотря на то что пожар добрался до купола, все же устояла. После возвращения жителей в Шпайер эту половину отгородили стеной и возобновили здесь богослужения. Средств на полноценный ремонт и восстановление собора в городе не было. С такой зияющей дырой он простоял почти девяносто лет.

Влиянию погоды в это время были особенно подвержены западные башни и портал, которые устояли, хотя серьезно пострадали от огня. Многие камни потрескались от высокой температуры, после чего в образовавшиеся трещины начала проникать вода, которая зимой замерзала, что приводило к дальнейшим разрушениям. Постепенно возникла угроза обрушения, поэтому в 1755 году башни были вынуждены почти полностью разобрать. Восстановлением же храма занялись только через несколько десятилетий.

Шпайерский собор на рисунке 1817 года Фото: gemeinfrei

Шпайерский собор в эпоху барокко

В 1772-1778 годах брешь в центральном нефе заделали. Эту часть восстановили в прежнем романском виде, однако разобранные западные башни отстроили по новой моде эпохи барокко в виде остроконечных пирамид. В этом же стиле барочными скульптурами и другими декоративными элементами оформили частично сохранившийся романский портал.

Восстановлением Шпайерского собора руководил Франц Нейман - сын знаменитого зодчего эпохи барокко Бальтазара Неймана - архитектора Вюрцбургской резиденции, также ныне имеющий статус памятника Всемирного наследия. После окончания работ прошло всего полтора десятка лет, как храм вновь ожидало нашествие французов, правда, на этот раз сражавшихся не за интересы короля, а распространявших в Европе идеалы революции - со всеми вытекавшими последствиями.

Храм французского аббатства Клюни на рисунке 1887 года Фото: gemeinfrei

Как мы уже отмечали, Шпайерский собор является самой большой из дошедших до наших дней в Европе церковью романской эпохи. Лишь один романский храм, ныне разрушенный, превосходил этот архитектурный шедевр по размерам - церковь аббатства Клюни в Бургундии, длина центрального нефа которой составляла 187 метров - после перестройки, завершенной в XII веке.

Пятинефная церковь бенедиктинского аббатства в Клюни вообще была самым большим христианским храмом в мире до возведения барочного собора Святого Петра в Ватикане в начале XVII века. После Великой французской революции аббатство распустили, а монастырское имущество было конфисковано. В 1810 году часть храма взорвали, а затем использовали в качестве каменоломни. Аналогичная судьба ожидала Шпайерский собор - после захвата Пфальца французскими революционными войсками. Жертвами секуляризации стали тогда многие монастыри и храмы Европы. Спасло этот памятник истории и архитектуры вмешательство одной знатной дамы.

Купол над алтарем Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Мадонна с младенцем в Шпайерском соборе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Центральный неф Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Шпайерский собор вновь под угрозой

В 1794 году французские революционные солдаты опустошили и осквернили собор, а затем стали использовать в качестве хлева, хранили здесь фураж и снаряжение. В 1801 году земли на левом берегу Рейна официально отошли Франции. Собор стал государственной собственностью, а папа римский Пий VII был вынужден признать роспуск Шпайерского епископства, главным храмом которого собор являлся. В 1805 году французы вознамерились превратить Шпайерский собор в каменоломню, как это произошло с храмом в Клюни. Правда, действовали уже не в революционном порыве, а основываясь на заключении архитектора об аварийном состоянии здания. Западный фасад, правда, планировали сохранить, переделав в триумфальную арку.

На пути этих планов сначала встал городской совет, отказавшийся финансировать такого рода варварство. Затем в дело включился тогдашний епископ Майнца, в ведение которого после роспуска Шпайерского епископства отошли здешние католические общины и приходы. Используя, в частности, хорошие личные связи с женой Наполеона Жозефиной Богарне, он смог через нее убедить императора отозвать уже подписанное решение о сносе. В 1806 году Наполеон издал декрет о возвращении храма прихожанам, обязав нести расходы по содержанию.

Баварский период в истории Шпайерского собора

После разгрома Наполеона здешние территории по решению Венского конгресса 1815 года отошли Австрии, которая затем передала эти владения Баварии. Баварскими они оставались до создания нынешней федеральной земли Рейнланд-Пфальц после Второй мировой войны в 1946 году.

Когда в 1817 году Шпайерское епископство было восстановлено, перед собором установили каменную чашу, вмещающую 1580 литров. Все новые епископы стали наполнять эту чашу вином в честь своего назначения в Шпайер. На этом век страданий Шпайерского собора, можно сказать, закончился и начался отсчет восстановления, история которого служит примером для реставраторов и специалистов по охране архитектурных памятников не только в Германии. Сегодня храму в целом возвращен исконный романский вид, а оставленные на память свидетельства непростой истории гармонично вписываются в общий облик.

Дева Мария и другие покровители Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Чашу перед собором наполняют пфальцским вином не только по случаю назначения новых епископов, но и по другим важным поводам - например, в 2011 году, когда в Шпайере отмечали 950-летние освящения собора Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Аркадная галерея в юго-восточной части Шпайерского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Неороманский вестверк

После ремонта собор вновь освятили в 1822 году. В 1854-1858 годах по заказу баварского короля Людвига I, австрийского императора Франца I и герцога Адольфа Нассау-Люксембургского в неороманском стиле был заново отстроен западный фасад. Его украсили круглым окном с барельефом Иисуса, изображениями Девы Марии и других святых покровителей собора, а также многочисленными резными фигурами.

Тогда же весь собор был расписан орнаментами и фресками в так называемом назарейском или западно-итальянском стиле. Идея принадлежала Людвигу I, знаменитому строителю замка Нойшванштайн. От результатов баварский король был в полном восторге. Однако воодушевление сказочного короля разделяли далеко не все, а некоторые даже сочли эти новые росписи чуть ли ни большим уроном храму, чем разрушения времен французской оккупации.

Почти всю эту роспись удалили со стен, потолка и колонн во время последовательного возвращения церкви исконного романского облика в середине XX века, оставив лишь отдельные фрагменты в верхней части центрального нефа. При этом почти все фрески, подлежавшие удалению и находившиеся в хорошем состоянии, сохранили с помощью специально разработанной технологии, перенеся на особым образом подготовленную ткань.

Коронование Богоматери - фреска Йозефа Шварцмана в Императорском зале Фото: Joseph Anton Schwarzmann

Круглое окно в Императорском зале Фото: DW/Maksim Nelioubin

Святой Стефан, Бернард Клервоский и Пресвятая Дева Мария с младенцем Христом на одной из фресок в Императорском зале Шпайерского собора Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Императорский зал

Некоторые из удаленных фресок сейчас выставлены в так называемом Императорском зале. Он находится за фасадом вестверка в просторном надвратном помещении, раньше никак не использовавшимся. В 2012 году зал переделали для постоянной экспозиции, которую можно посетить в рамках экскурсии на смотровую площадку, оборудованную в это же время на Южной башне собора.

Несмотря на то, что фрески из собора удалили, это нисколько не преуменьшает мастерства их создателя - Йозефа Шварцмана, придворного художника Людвига I. Центральное место в Императорском зале занимает фреска коронования Богоматери, раньше находившаяся над алтарем. Рядом выставлены монументальные изображения, на которых представлены сцены из жизнеописаний других покровителей этого храма. Среди них - французский монах и богослов Бернард Клервоский. В Рождество 1146 года он посетил Шпайер для встречи с Конрадом III, во время которой убедил императора принять участие в очередном Крестовом походе. Один из фрагментов показывает сцену исцеления Бернардом Клервоским больного мальчика перед собором.

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлер Германии Гельмут Коль в Шпайерском соборе в 1989 году Фото: Marcus Thelen/picture alliance

Торжественная военная церемония Большой вечерней зари для Гельмута Коля в 1998 году Фото: picture-alliance/dpa

Церемония прощания с Гельмутом Колем в Шпайерском соборе в 2017 году Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Шпайерский собор и Гельмут Коль

Храм был свидетелями многих исторических событий. К их числу также можно отнести церемонию Большой вечерней зари, которой в Германии провожают уходящих с должности президентов, канцлеров и министров обороны. В 1998 году Гельмут Коль, родина которого - Пфальц, пожелал для себя, чтобы она прошла в этом месте перед Шпайерским собором.

Во время своего канцлерства и после ухода на пенсию Коль показывал собор некоторым своим особенным зарубежным гостям - в том числе, британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер, президенту США Джорджу Бушу - старшему и лидеру СССР Михаилу Горбачеву. В этом же храме прошла официальная церемония прощания с канцлером германского единства, скончавшимся в 2017 году.