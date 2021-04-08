 Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.05.2021

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По Германии

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?

  • Силуэт Шпайерского собора во время захода солнца

    История и архитектура Шпайерского собора

    Историческое место

    Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место. В XI веке в нем проживало около полутысячи человек, когда здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля.

  • Вид на Шпайерский собор с западной стороны со смотровой площадки городских ворот Альтпёртель

    История и архитектура Шпайерского собора

    Городской силуэт

    В 1990 году город отметил свое 2000-летие. В Средние века он был окружен крепкой стеной, но от нее осталось немного. Такой вид на собор открывается со смотровой площадки сохранившихся 55-метровых западных ворот Альтпёртель. Многие здания в историческом центре были возведены после разрушений в эпоху барокко и сейчас как бы обрамляют главную романскую жемчужину Шпайера.

  • Шпайерский собор. Вид со смотровой площадки на территории Технического музея Шпайера

    История и архитектура Шпайерского собора

    Место в истории

    Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.

  • Шпайерский собор на литографии около 1850 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Пять поколений

    Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах. Не исключено, что это влияние распространилось даже до русских земель.

  • Восточная сторона Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Белокаменное зодчество

    Российский историк и искусствовед Сергей Заграевский в своей работе "Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника" пришел в 2008 году к выводу, что Шпайерский собор мог быть предшественником архитектуры Юрия Долгорукого. То есть белокаменные храмы Древней Руси времен этого князя строились, вероятно, под началом мастеров, обучавшихся в Западной Европе.

  • Крипта Шпайерского собора
    Еще по теме

    История и архитектура Шпайерского собора

    Результаты исследования

    Особый интерес в этой связи представляет крипта - одна из старейших частей церкви. Автор исследования обнаружил в ней элементы, которые можно считать доказательством такого рода связей между немецким и древнерусским зодчеством. В своей работе Сергей Заграевский также указывает на многие другие исторические и архитектурные аспекты, подтверждающие эту теорию.

  • Императорская корона в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    От Шпайера до Каноссы

    Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Пиком конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу его внука Генриха IV.

  • Генрих IV перед воротами Каноссы. Гравюра на дереве 1878 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Борьба за инвеституру

    "Идти в Каноссу": это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил его от церкви. В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения.

  • Генрих IV в Каноссе перед папой Григорием VII. Гравюра на дереве 1875 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Папа и император

    В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил его, унизительно продержав до этого три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.

  • Мадонна с младенцем в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    Реформация

    Шпайер сыграл особую роль в истории Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые тезисы. Монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению его идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, поддерживавших евангелические взгляды, подали протест против преследования лютеран в империи...

  • Большое распятие в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    Протестантизм

    Их поддержали еще почти полтора десятка свободных городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название конфессий, возникших в ходе Реформации, - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.

  • Вид на Рейн со смотровой площадки на одной из башен Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Большой собор

    Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из Пфальцского леса по специально прорытому каналу и Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к его перестройке, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.

  • Юго-восточная часть Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Аркадная галерея

    При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает его по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Кстати, наиболее ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.

  • Центральный неф Шпайерского собора. 1855 год

    История и архитектура Шпайерского собора

    Гармония пространства

    Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа, показанного на этом рисунке в продольном разрезе, достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.

  • Центральный неф Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Центральный неф

    При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа сводчатым из камня. На тот момент он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров.

  • Купол над алтарем Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    На грани возможного

    В итоге внутренний объем этого романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.

  • Центральный и боковые нефы Шпайерского собора. Поперечный профиль, 1855 год

    История и архитектура Шпайерского собора

    От романики к готике

    Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом их оформление характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка его стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.

  • Восточный боковой неф Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Имперские соборы

    Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпайер на гравюре Маттеуса Мериана 1637 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Перед разрушением

    Таким Шпайер с его имперским собором швейцарский художник Маттеус Мериан увидел в 1637 году - примерно за полвека до опустошительного пожара во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В ходе войны армия французского короля Людовика XIV систематически разрушала немецкие города в этом регионе, о чем мы уже упоминали в репортажах из Вормса.

  • Разграбление Шпайерского собора во время Войны за пфальцское наследство. Гравюра на дереве около 1860 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Мародеры

    Шпайер был отдан на разграбление в 1689 году. Многие жители в надежде спасти свое имущество снесли его в собор, что имело роковые последствия. Когда пожар, начавшийся в городе, перекинулся на храм, вещи и мебель вспыхнули гигантским костром... В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.

  • Каменный барельеф около 1480 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Императорская усыпальница

    Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую для доступа.

  • Каменный барельеф около 1480 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Германские короли

    На предыдущем снимке изображены похороненные здесь императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V, на этом - германские короли Филипп Швабский, Рудольф I, Адольф Нассауский и Альбрехт I. Оба готических барельефа созданы около 1480 года. В Шпайере также хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и место его захоронения неизвестно.

  • Каменный барельеф около 1285 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Из династии Габсбургов

    У входа в усыпальницу находится также надгробная плита короля Рудольфа I из династии Габсбургов. Предполагается, что работа над ней была начата еще при его жизни в 1285 году, а изображение имеет с ним портретное сходство, что в Средние века было редкостью. В крипте Шпайерского собора также покоятся останки нескольких императриц, королев и принцесс.

  • Крипта Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Продолжение следует

    Реликвии из гробниц сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца. Эта крипта зального типа считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья. Сам храм чуть было не снесли, но об этом, а также об истории его восстановления речь пойдет в следующей части репортажа.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Силуэт Шпайерского собора во время захода солнца

    История и архитектура Шпайерского собора

    Историческое место

    Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место. В XI веке в нем проживало около полутысячи человек, когда здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля.

  • Вид на Шпайерский собор с западной стороны со смотровой площадки городских ворот Альтпёртель

    История и архитектура Шпайерского собора

    Городской силуэт

    В 1990 году город отметил свое 2000-летие. В Средние века он был окружен крепкой стеной, но от нее осталось немного. Такой вид на собор открывается со смотровой площадки сохранившихся 55-метровых западных ворот Альтпёртель. Многие здания в историческом центре были возведены после разрушений в эпоху барокко и сейчас как бы обрамляют главную романскую жемчужину Шпайера.

  • Шпайерский собор. Вид со смотровой площадки на территории Технического музея Шпайера

    История и архитектура Шпайерского собора

    Место в истории

    Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.

  • Шпайерский собор на литографии около 1850 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Пять поколений

    Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах. Не исключено, что это влияние распространилось даже до русских земель.

  • Восточная сторона Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Белокаменное зодчество

    Российский историк и искусствовед Сергей Заграевский в своей работе "Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника" пришел в 2008 году к выводу, что Шпайерский собор мог быть предшественником архитектуры Юрия Долгорукого. То есть белокаменные храмы Древней Руси времен этого князя строились, вероятно, под началом мастеров, обучавшихся в Западной Европе.

  • Крипта Шпайерского собора
    Еще по теме

    История и архитектура Шпайерского собора

    Результаты исследования

    Особый интерес в этой связи представляет крипта - одна из старейших частей церкви. Автор исследования обнаружил в ней элементы, которые можно считать доказательством такого рода связей между немецким и древнерусским зодчеством. В своей работе Сергей Заграевский также указывает на многие другие исторические и архитектурные аспекты, подтверждающие эту теорию.

  • Императорская корона в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    От Шпайера до Каноссы

    Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Пиком конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу его внука Генриха IV.

  • Генрих IV перед воротами Каноссы. Гравюра на дереве 1878 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Борьба за инвеституру

    "Идти в Каноссу": это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил его от церкви. В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения.

  • Генрих IV в Каноссе перед папой Григорием VII. Гравюра на дереве 1875 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Папа и император

    В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил его, унизительно продержав до этого три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.

  • Мадонна с младенцем в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    Реформация

    Шпайер сыграл особую роль в истории Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые тезисы. Монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению его идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, поддерживавших евангелические взгляды, подали протест против преследования лютеран в империи...

  • Большое распятие в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    Протестантизм

    Их поддержали еще почти полтора десятка свободных городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название конфессий, возникших в ходе Реформации, - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.

  • Вид на Рейн со смотровой площадки на одной из башен Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Большой собор

    Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из Пфальцского леса по специально прорытому каналу и Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к его перестройке, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.

  • Юго-восточная часть Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Аркадная галерея

    При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает его по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Кстати, наиболее ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.

  • Центральный неф Шпайерского собора. 1855 год

    История и архитектура Шпайерского собора

    Гармония пространства

    Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа, показанного на этом рисунке в продольном разрезе, достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.

  • Центральный неф Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Центральный неф

    При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа сводчатым из камня. На тот момент он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров.

  • Купол над алтарем Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    На грани возможного

    В итоге внутренний объем этого романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.

  • Центральный и боковые нефы Шпайерского собора. Поперечный профиль, 1855 год

    История и архитектура Шпайерского собора

    От романики к готике

    Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом их оформление характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка его стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.

  • Восточный боковой неф Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Имперские соборы

    Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпайер на гравюре Маттеуса Мериана 1637 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Перед разрушением

    Таким Шпайер с его имперским собором швейцарский художник Маттеус Мериан увидел в 1637 году - примерно за полвека до опустошительного пожара во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В ходе войны армия французского короля Людовика XIV систематически разрушала немецкие города в этом регионе, о чем мы уже упоминали в репортажах из Вормса.

  • Разграбление Шпайерского собора во время Войны за пфальцское наследство. Гравюра на дереве около 1860 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Мародеры

    Шпайер был отдан на разграбление в 1689 году. Многие жители в надежде спасти свое имущество снесли его в собор, что имело роковые последствия. Когда пожар, начавшийся в городе, перекинулся на храм, вещи и мебель вспыхнули гигантским костром... В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.

  • Каменный барельеф около 1480 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Императорская усыпальница

    Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую для доступа.

  • Каменный барельеф около 1480 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Германские короли

    На предыдущем снимке изображены похороненные здесь императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V, на этом - германские короли Филипп Швабский, Рудольф I, Адольф Нассауский и Альбрехт I. Оба готических барельефа созданы около 1480 года. В Шпайере также хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и место его захоронения неизвестно.

  • Каменный барельеф около 1285 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Из династии Габсбургов

    У входа в усыпальницу находится также надгробная плита короля Рудольфа I из династии Габсбургов. Предполагается, что работа над ней была начата еще при его жизни в 1285 году, а изображение имеет с ним портретное сходство, что в Средние века было редкостью. В крипте Шпайерского собора также покоятся останки нескольких императриц, королев и принцесс.

  • Крипта Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Продолжение следует

    Реликвии из гробниц сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца. Эта крипта зального типа считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья. Сам храм чуть было не снесли, но об этом, а также об истории его восстановления речь пойдет в следующей части репортажа.

    Автор: Максим Нелюбин


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Шпайер

Самая старая миква севернее Альп

Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.  

"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Ежегодно Технический музей в Шпайере посещают более полумиллиона человек. Его автомобильная коллекция считается одной из самых интересных в Германии.  

От "Аннушки" до "Бурана": советская техника в немецком музее

В его коллекции насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. Среди них в Шпайере можно увидеть - "Буран", капсулу "Союза ТМ-19", "Антей" и Ан-2, а также самолет Хонеккера.  

Романский стиль

"Восхитительная гармония" Вормсского собора

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида. В историю вошли Вормсский конкордат и Вормсский эдикт. Собор взрывали по приказу "короля-солнце", но он устоял и по-прежнему восхищает.  

Лимбургский собор - древняя церковь на старых деньгах

Статус кафедрального собора эта романская церковь XIII века в Лимбурге получила лишь в 1827 году. Несколько лет назад жители Гессена назвали ее самым красивым храмом своей земли.  

Романские древности немецкого острова Райхенау

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО на Боденском озере. Основные сведения и советы туристам.  

Ахенский собор - наследие Карла Великого

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