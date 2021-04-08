Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Ежегодно Технический музей в Шпайере посещают более полумиллиона человек. Его автомобильная коллекция считается одной из самых интересных в Германии.
Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида. В историю вошли Вормсский конкордат и Вормсский эдикт. Собор взрывали по приказу "короля-солнце", но он устоял и по-прежнему восхищает.
Статус кафедрального собора эта романская церковь XIII века в Лимбурге получила лишь в 1827 году. Несколько лет назад жители Гессена назвали ее самым красивым храмом своей земли.
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