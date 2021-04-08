Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

История и архитектура Шпайерского собора

Место в истории

Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.