Канцлер ФРГ заявил о необходимости срочно ускорить вакцинацию

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел первое после своего утверждения на посту главы кабинета совещание с главами земельных правительств о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Общие усилия федеральных и региональных властей Германии будут направлены на значительное ускорение вакцинации, заявил он в четверг, 9 декабря.

По словам Шольца, учитывая появление новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, омикрон-варианта, необходимо, чтобы еще до конца года не менее 30 млн человек получили первую, вторую либо бустерную прививку.

Заседание нового кризисного штаба по борьбе с пандемией совместно с главами земельных правительств намечено на следующую неделю, отметил Шольц. Глава правительства Германии также подчеркнул, что, прежде чем делать выводы о действенности уже принятых ограничительных мер и необходимости дальнейших ограничений, нужна научная экспертиза. Экспертный совет по борьбе с пандемией также соберется на следующей неделе.

Обязательная вакцинация вынесена на голосование в парламенте ФРГ

На 10 декабря намечено голосование в бундестаге по законопроекту об обязательной вакцинации против коронавируса в медицинских учреждениях и домах престарелых. Обязательную вакцинацию в них необходимо ввести как можно скорее, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst).

Он также призвал ускорить необходимые консультации по вопросу всеобщей обязательной вакцинации. На фоне четвертой волны пандемии в Германии необходимы оперативные действия, в частности по защите пожилых людей, подчеркнул Вюст.

Олаф Шольц также высказался за принятие решения о всеобщей обязательной вакцинации.

В Германии зарегистрирована избыточная смертность

В тот же день Федеральное статистическое ведомство в Висбадене сообщило, что пандемия в Германии привела к избыточной смертности - за первый год с ее начала скончались на 7,5 процента жителей больше, чем за такой же период годом ранее. Если учитывать лишь фактор старения населения, можно было ожидать увеличения смертности всего на 2%.

Действующие меры по борьбе с пандемией

Ранее, 2 декабря, главы федерального и земельных правительств Германии утвердили ограничения для непривитых жителей на территории всей страны. В частности, в магазины (за исключением тех, которые торгуют товарами повседневного спроса) решено впускать только привитых и переболевших ковидом.

Среди прочего, введено обязательное ношение защитных масок в школах, правило о закрытии клубов и дискотек в районах, где семидневный показатель заражаемости превышает 350 на 100 тысяч населения, ограничения на количество участников частных вечеринок и массовых мероприятий и запрет на новогодние фейерверки.

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