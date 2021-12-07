 Вакцинация и смертность от ковида в России. Что говорят цифры | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.12.2021

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Россия

Вакцинация и смертность от ковида в России. Что говорят цифры

Низкие темпы вакцинации от коронавируса привели к резкому росту смертности в РФ. Только к концу 2021 года в ряде областей удалось привить 60% населения. Но почему смертей от COVID-19 там меньше не стало?

Врачи в защитных костюмах в одной из клиник в Москве

Избыточная смертность в России за два года пандемии приближается отметке в 1 млн человек. Учитывая, что данные о смертности публикуются с опозданием, печальный рубеж уже может быть преодолен. Это значит, что Россия могла понести самые большие человеческие потери из-за пандемии после США. При этом вакцинация в России идет не самыми высокими темпами. Почему даже в регионах-лидерах по темпам вакцинации все еще умирает больше россиян, чем в прошлом году, - в материале DW.

В октябре пандемия унесла больше всего жизней россиян

Октябрь 2021 года установил антирекорд по избыточной смертности в России за время пандемии. В этом месяце в стране умерло на 100 509 человек больше по сравнению со средним количеством смертей в октябре 2015-2019 годов. Такие данные опубликовал научный сотрудник Университета Тюбингена (Германия) Дмитрий Кобак, который изучает цифры, предоставленные Росстатом.

Врач делает женщине прививку

Темпы вакцинации в России по-прежнему оставляют желать лучшего

Больше всего россиян сверх пятилетней допандемийной нормы скончалось в октябре в Башкортостане (4830 человек), Москве (4555) и Татарстане (4491). Из штаба по борьбе с коронавирусом есть более свежие, но менее точные данные об умерших от коронавируса в ноябре нынешнего года. Там в тройку антилидеров по смертности на сто тысяч человек входят Севастополь (72), Пензенская область (53) и Хакасия (53).

По официальным данным, заболеваемость и смертность в данный момент снижаются. Независимый социолог Алексей Ракша ведет собственные подсчеты заболеваемости по количеству соответствующих запросов в поисковых системах (например, "лечение коронавируса" и "пропало обоняние"). Число этих запросов сейчас тоже снижается, из чего эксперт делает вывод, что заболеваемость идет на убыль, а за ней и смертность.

Крупные регионы РФ могли уже достичь коллективного иммунитета

Взглянув на опубликованную Дмитрием Кобаком таблицу избыточной смертности, можно увидеть, что к осени заметно улучшилась ситуация в Санкт-Петербурге, в котором весной-летом она была одной из худшей по данному показателю. Так на статистике отразились вакцинация и перенесенный горожанами коронавирус, утверждает эпидемиолог из университета Тампере (Финляндия) и директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета (Санкт-Петербург) Антон Барчук.

Карикатура Сергея Елкина на тему новой волны пандемии

Карикатура Сергея Елкина на тему новой волны пандемии

"Очень крупные регионы - Москва и Петербург - могут находиться в той фазе, когда подавляющее большинство либо переболело, либо вакцинировалось, - указывает ученый. - По данным нашего исследования, более 80% (жителей Петербурга или переболели или прошли вакцинацию. - Ред.)". Именно поэтому, предполагает Барчук, город переживает нынешнюю волну пандемии легче, чем летнюю и осенне-зимнюю прошлого года.

Пензенская область - антилидер по смертности от ковида в прошедшем ноябре, одновременно темпы вакцинации в ней одни из самых высоких по стране. По данным портала Gogov.ru, там сделали прививку уже 58,2% населения. Больше только в Тюменской (60%) и Белгородской областях (63%). При этом избыточная смертность в той же Белгородской области нынешней осенью все равно выше, чем прошлой - когда вакцинация еще не началась.

Какую роль играют фальшивые сертификаты о вакцинации

"Пусть даже у 70% жителей Белгородской области есть антитела, - объясняет парадокс Антон Барчук. - Этого все равно недостаточно, чтобы остановить эпидемию на фоне дельта-варианта. К сожалению, если мы переведем это в абсолютные цифры, то тридцати процентов невакцинированных более чем достаточно, чтобы заполнять медучреждения в течение еще нескольких месяцев и обеспечивать высокую смертность". Эпидемиолог подчеркивает, что смертей было бы еще больше, если бы 60% не были вакцинированы.

Барчук не соглашается, что фальшивые сертификаты о прививке от COVID-19 играют значительную роль в статистике о вакцинации. Например, доцент ВШЭ Алексей Захаров сделал расчет, согласно которому таких сертификатов может быть до трети от общего их числа. А медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд предполагал, что таковых может быть около четверти.

"Мне кажется, что это проблема преувеличенная и это проблема, в первую очередь, самих людей, которые будут не защищены от коронавируса, - считает Антон Барчук. - Я могу оперировать данными репрезентативного анонимного опроса, который мы провели в Петербурге. Мы увидели, что доля вакцинированных совпадает с той, о которой сообщает государство".

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