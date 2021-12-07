Вакцинация и смертность от ковида в России. Что говорят цифры

Избыточная смертность в России за два года пандемии приближается отметке в 1 млн человек. Учитывая, что данные о смертности публикуются с опозданием, печальный рубеж уже может быть преодолен. Это значит, что Россия могла понести самые большие человеческие потери из-за пандемии после США. При этом вакцинация в России идет не самыми высокими темпами. Почему даже в регионах-лидерах по темпам вакцинации все еще умирает больше россиян, чем в прошлом году, - в материале DW.

В октябре пандемия унесла больше всего жизней россиян

Октябрь 2021 года установил антирекорд по избыточной смертности в России за время пандемии. В этом месяце в стране умерло на 100 509 человек больше по сравнению со средним количеством смертей в октябре 2015-2019 годов. Такие данные опубликовал научный сотрудник Университета Тюбингена (Германия) Дмитрий Кобак, который изучает цифры, предоставленные Росстатом.

Темпы вакцинации в России по-прежнему оставляют желать лучшего

Больше всего россиян сверх пятилетней допандемийной нормы скончалось в октябре в Башкортостане (4830 человек), Москве (4555) и Татарстане (4491). Из штаба по борьбе с коронавирусом есть более свежие, но менее точные данные об умерших от коронавируса в ноябре нынешнего года. Там в тройку антилидеров по смертности на сто тысяч человек входят Севастополь (72), Пензенская область (53) и Хакасия (53).

По официальным данным, заболеваемость и смертность в данный момент снижаются. Независимый социолог Алексей Ракша ведет собственные подсчеты заболеваемости по количеству соответствующих запросов в поисковых системах (например, "лечение коронавируса" и "пропало обоняние"). Число этих запросов сейчас тоже снижается, из чего эксперт делает вывод, что заболеваемость идет на убыль, а за ней и смертность.

Крупные регионы РФ могли уже достичь коллективного иммунитета

Взглянув на опубликованную Дмитрием Кобаком таблицу избыточной смертности, можно увидеть, что к осени заметно улучшилась ситуация в Санкт-Петербурге, в котором весной-летом она была одной из худшей по данному показателю. Так на статистике отразились вакцинация и перенесенный горожанами коронавирус, утверждает эпидемиолог из университета Тампере (Финляндия) и директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета (Санкт-Петербург) Антон Барчук.

Карикатура Сергея Елкина на тему новой волны пандемии

"Очень крупные регионы - Москва и Петербург - могут находиться в той фазе, когда подавляющее большинство либо переболело, либо вакцинировалось, - указывает ученый. - По данным нашего исследования, более 80% (жителей Петербурга или переболели или прошли вакцинацию. - Ред.)". Именно поэтому, предполагает Барчук, город переживает нынешнюю волну пандемии легче, чем летнюю и осенне-зимнюю прошлого года.

Пензенская область - антилидер по смертности от ковида в прошедшем ноябре, одновременно темпы вакцинации в ней одни из самых высоких по стране. По данным портала Gogov.ru, там сделали прививку уже 58,2% населения. Больше только в Тюменской (60%) и Белгородской областях (63%). При этом избыточная смертность в той же Белгородской области нынешней осенью все равно выше, чем прошлой - когда вакцинация еще не началась.

Какую роль играют фальшивые сертификаты о вакцинации

"Пусть даже у 70% жителей Белгородской области есть антитела, - объясняет парадокс Антон Барчук. - Этого все равно недостаточно, чтобы остановить эпидемию на фоне дельта-варианта. К сожалению, если мы переведем это в абсолютные цифры, то тридцати процентов невакцинированных более чем достаточно, чтобы заполнять медучреждения в течение еще нескольких месяцев и обеспечивать высокую смертность". Эпидемиолог подчеркивает, что смертей было бы еще больше, если бы 60% не были вакцинированы.

Барчук не соглашается, что фальшивые сертификаты о прививке от COVID-19 играют значительную роль в статистике о вакцинации. Например, доцент ВШЭ Алексей Захаров сделал расчет, согласно которому таких сертификатов может быть до трети от общего их числа. А медицинский директор клиники "Семейная" Павел Бранд предполагал, что таковых может быть около четверти.

"Мне кажется, что это проблема преувеличенная и это проблема, в первую очередь, самих людей, которые будут не защищены от коронавируса, - считает Антон Барчук. - Я могу оперировать данными репрезентативного анонимного опроса, который мы провели в Петербурге. Мы увидели, что доля вакцинированных совпадает с той, о которой сообщает государство".

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем? Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

Юмор сражается с коронавирусом Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно? Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

Юмор сражается с коронавирусом Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда? Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

Юмор сражается с коронавирусом Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Юмор сражается с коронавирусом С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Юмор сражается с коронавирусом Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Юмор сражается с коронавирусом "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай? В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году? 2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Юмор сражается с коронавирусом Как вести себя при коронавирусе: три стратегии Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

