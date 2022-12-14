Сейм Польши признал РФ государством - спонсором терроризма

На 295-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 15 декабря (время московское).

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США планируют отправить в Украину передовое электронное оборудование, способное превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", которые могут с высокой степенью точности поражать позиции военных РФ. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В наборы входит устройство на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие. Собеседники издания не уточнили, будет ли украинская сторона оснащать такими комплектами авиацию или вооружения наземного базирования.

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За минувшие сутки российские войска обстреливали из минометов две приграничные общины в Сумской области. По Путивльской общине было выпущено в общей сложности 14 минометных снарядов, по Середино-Будской - три. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений, сообщил в Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Нижняя палата парламента Польши признала Россию государством - спонсором терроризма. В соответствующей резолюции Сейма, принятой большинством в 231 голос (из 234 участников голосования), агрессия России против Украины расценена как грубое нарушение запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене", – подчеркнули в Сейме. Между тем 226 депутатов, включая представителей оппозиции, в голосовании не участвовали, передает агентство PAP.

Резолюция принята с поправкой, внесенной правящей партией "Право и справедливость". В ее тексте говорится, что Россия несет прямую ответственность за катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17), сбитого в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, и за катастрофу самолета ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент страны Лех Качиньский, польские чиновники, высшие военные командиры Польши и военные командиры стран-членов НАТО, а также депутаты Сейма.

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Власти Украины готовят договоренности, которые усилят оборонные способности страны и дадут ей больше оперативных возможностей. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении. По его словам, защита неба стала одной из тем на состоявшемся несколькими часами ранее заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

За текущую неделю Украина достигла "важного прогресса" в вопросе противовоздушной обороны, отметил глава государства. По словам Зеленского, утром 14 декабря украинские силы ПВО во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе.

Хроника событий 14 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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