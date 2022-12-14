Украина вернула из плена 65 военных и 4 тела погибших

На 294-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 14 декабря (время московское).

++15.35++

Украине предоставлен последний, третий транш в размере 500 миллионов евро в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС, сообщает украинское министерство финансов. Ведомство указывает, что общее финансирование по этой программе составляет 5 миллиардов евро.

++15.15++

Исландия намерена выделить Украине еще 3 миллиона долларов, чтобы поддержать воюющей стране пережить зимний период, сообщила глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Гильфадоттир. По ее словам, средства будут направлены через Всемирный банк в созданный Евросоюзом Фонд энергетической поддержки Украины и в рамках бюджетной поддержки.

++14.55++

В Европарламенте прошла церемония вручения премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, присужденная в 2022 году украинскому народу в лице президента Владимира Зеленского и других избранных его представителей, а также гражданского общества. При присуждении награды Президиум Европарламента отметил "невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень" и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Кроме того, в Страсбурге заявили о мужестве, стойкости и преданности своему народу украинского президента и общественных институтов.

На торжественной церемонии в Страсбурге украинский президент Зеленский выступил с видеообращением. Собравшиеся почтили минутой молчания память об украинцах, погибших в развязанной Россией войне против Украины. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

++14.35++

В ходе очередного обмена пленными в Украину вернулись 64 военнослужащих ВСУ, а также воевавший на украинской стороне гражданин США Мурекези Суеди, сообщил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, возвращены тела четырех погибших.

По словам Ермака, освобожденные офицеры, рядовые и сержанты воевали на Донецком и Луганском направлении, участвовали в обороне Бахмута.

Президент Латвии: Вторжение РФ в Украину должно рассматриваться спецтрибуналом

++14.05++

Президент Латвии Эгилс Левитс Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, это необходима, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что нападение России на Украину "является грубейшим нарушением международного права с 1945 года".

Хроника событий 14 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: