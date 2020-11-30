Рост цен на продукты питания в России: удар в спину Путину?

Владимир Путин возмущен скачком цен на продукты питания. Вкупе с последствиями пандемии коронавируса это может оказаться сильным ударом по популярности президента России, прогнозирует Сергей Елкин.
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Производство вакцины от коронавируса дает возможность начать массовую вакцинацию в РФ уже на следующей неделе, заявил президент Путин. В первую очередь будут прививать врачей и учителей.
Когда речь заходит о наказании тех, кто грубо нарушают права человека, Евросоюз обречен быть мягче Соединенных Штатов, считает Константин Эггерт.