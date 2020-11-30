Рост цен на продукты питания в России: удар в спину Путину?

Российская политика в карикатурах

Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову

Кто победит на президентских выборах в США, до сих пор не ясно. Это удивляет многих в России. Сергей Елкин о том, почему недоумевают президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова.