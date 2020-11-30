 Рост цен на продукты питания в России: удар в спину Путину? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.12.2020

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Россия

Рост цен на продукты питания в России: удар в спину Путину?

Владимир Путин возмущен скачком цен на продукты питания. Вкупе с последствиями пандемии коронавируса это может оказаться сильным ударом по популярности президента России, прогнозирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: Путин с табличкой в спине 100500 миллиардов долларов катит тележку по магазину и говорит: Эти цены возмутительно высокие!

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    Автор: Сергей Елкин


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