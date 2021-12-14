Российско-украинский конфликт

Что говорят в Украине о видеосаммите Байдена и Путина

Видеосаммит президентов США и РФ не принес дипломатического прорыва, отмечают в Киеве. В то же время политики и эксперты признают, что Запад едва ли не впервые объединился вокруг Украины.