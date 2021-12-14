 Российско-украинский конфликт | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.12.2021

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Украина

Российско-украинский конфликт

Весной 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих. Киев и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне.

Российские десантники заходят в салон самолета в Таганроге

Все публикации о российско-украинском конфликте

Контекст

Зарубежные активы СССР: что до сих пор не поделили Россия и Украина

Россия снова заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, не передав Москве свою долю зарубежной собственности СССР. В Киеве такие упреки отвергают. Об аргументах сторон - DW.  

"Крымская платформа": разговор о деоккупации на фоне угрозы новой войны

Как Украина собирается возвращать аннексированный РФ Крым и чего ждет от нового правительства ФРГ? Семинар в Берлине стал выездной площадкой инициативы Киева "Крымская платформа".  

Комментарий: Послание Запада Путину

Единодушие, с которым ведущие промышленно развитые страны предостерегают Путина от дальнейших нарушений границы Украины, должно быть недвусмысленным, пишет Николас Буссе из FAZ.  

Поможет ли ФРГ Киеву в конфликте с РФ? Что говорят в бундестаге

Насколько серьезна военная угроза Украине со стороны России и может ли Берлин предотвратить эскалацию этого конфликта? DW - о результатах противоречивых дебатов в немецком парламенте.  

СМИ Германии: Байден объяснил Путину цену вторжения России в Украину

Немецкие комментаторы после видеосаммита лидеров США и России обсуждают, каких целей добивается Кремль, услышал ли он предупреждение единого Запада о масштабах санкций и чего ждать от Москвы.  

Что говорят в Украине о видеосаммите Байдена и Путина

Видеосаммит президентов США и РФ не принес дипломатического прорыва, отмечают в Киеве. В то же время политики и эксперты признают, что Запад едва ли не впервые объединился вокруг Украины.  

Комментарий: На саммите Путина и Байдена каждый получил то, что хотел

Разговаривая с Путиным, Байден надеется сделать российское руководство более предсказуемым, считает Константин Эггерт. По его мнению, в Кремле очень довольны новым "духом Женевы".  

Комментарий: Германии пора прекратить политику умиротворения России

Немецкая политика умиротворения Кремля на руку Путину. Новым властям ФРГ надо взять пример с президента США Байдена, заявившего, что он не признает никаких красных линий Москвы, пишет в FAZ Николас Буссе.  

Берлин требует от Кремля ясности о целях войск РФ у границы с Украиной

На фоне эскалации российско-украинского конфликта официальный Берлин приветствует предстоящий виртуальный саммит президентов РФ и США и призывает к реанимации "нормандского формата".  

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

Стягивание войск у российско-украинской границы и военные корабли США в Черном море: Москва и Киев усиливают военное присутствие в районе конфликта на востоке Украины. И обвиняют друг друга в провокациях.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Байден предостерег Путина от новой агрессии против Украины, а что же с санкциями? DW Новости (09.12.2021)  

Репортаж DW с украинско-российской границы  

Угроза новых жестких санкций против РФ за Украину: как отнесется к ним Германия? (07.12.2021)  

Запад обеспокоен угрозой вторжения российских войск в Украину (06.12.2021)  

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