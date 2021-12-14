Российско-украинский конфликт

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Весной 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих. Киев и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне.
Россия снова заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, не передав Москве свою долю зарубежной собственности СССР. В Киеве такие упреки отвергают. Об аргументах сторон - DW.
Как Украина собирается возвращать аннексированный РФ Крым и чего ждет от нового правительства ФРГ? Семинар в Берлине стал выездной площадкой инициативы Киева "Крымская платформа".
Единодушие, с которым ведущие промышленно развитые страны предостерегают Путина от дальнейших нарушений границы Украины, должно быть недвусмысленным, пишет Николас Буссе из FAZ.
Насколько серьезна военная угроза Украине со стороны России и может ли Берлин предотвратить эскалацию этого конфликта? DW - о результатах противоречивых дебатов в немецком парламенте.
Немецкие комментаторы после видеосаммита лидеров США и России обсуждают, каких целей добивается Кремль, услышал ли он предупреждение единого Запада о масштабах санкций и чего ждать от Москвы.
Видеосаммит президентов США и РФ не принес дипломатического прорыва, отмечают в Киеве. В то же время политики и эксперты признают, что Запад едва ли не впервые объединился вокруг Украины.
Разговаривая с Путиным, Байден надеется сделать российское руководство более предсказуемым, считает Константин Эггерт. По его мнению, в Кремле очень довольны новым "духом Женевы".
Немецкая политика умиротворения Кремля на руку Путину. Новым властям ФРГ надо взять пример с президента США Байдена, заявившего, что он не признает никаких красных линий Москвы, пишет в FAZ Николас Буссе.