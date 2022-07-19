Российский газ для ЕС, или Кто кого переиграет?

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После вторжения России в Украину в ЕС всерьез задумались об отказе от российского газа. Но приостановка поставок по трубопроводу "Северный поток" заставила европейцев понервничать. На чьей стороне теперь мяч?
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