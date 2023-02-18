Война, день 360-й: российские ракеты над Южноукраинской АЭС

США обвинили РФ в преступлениях против человечности. "Энергоатом" сообщил о пролете ракет РФ над Южноукраинской АЭС. Украина вновь подверглась обстрелу. Китай предложит свой план для окончания войны.

На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 18 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Над Южноукраинской АЭС пролетели две российские ракеты

Утром две российские крылатые ракеты пролетели "в опасной близости" от Южноукраинской АЭС в Николаевской области, заявила украинская компания "Энергоатом". Одна из ракет пролетела в 08.25, другая - в 08.27 по местному времени. "Угроза попадания в реактор с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой", - подчеркнули в компании.

"Еще раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины", - говорится в сообщении "Энергоатома".

США обвинили РФ в преступлениях против человечности в Украине

Администрация президента США Джо Байдена и Госдепартамент впервые официально обвинили Россию в совершении "преступлений против человечности" во время вторжения в Украину. "Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, - вы будете привлечены к ответственности", - заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Она обвинила российские войска в "широкомасштабных и систематических" атаках на мирное население в Украине, убийствах, пытках, изнасилованиях и депортациях.

С заявлением о военных преступлениях в Украине выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. "На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине", - отметил глава Госдепартамента.

"В отличие от геноцида, преступления против человечности не обязательно должны быть направлены против конкретной группы. Вместо этого жертвой атаки может стать любое гражданское население, независимо от его принадлежности. Еще одно важное отличие заключается в том, что в случае преступлений против человечности нет необходимости доказывать наличие общего конкретного умысла", - говорится в определении понятия на сайте ООН.

Воздушная тревога и обстрелы Украины

Утром 18 февраля на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась более часа. В Воздушных силах ВСУ отметили, что войска РФ выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр", две из которых удалось сбить.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке отчитался, что российские войска нанесли по Украине 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого. Мэр города сообщил, что два человека были ранены в результате атаки, им оказана медицинская помощь.

В Харьковской области погиб один и были ранены двое человек, рассказал глава региональной администрации Олег Синегубов.

Разведка США оценила потери ЧВК "Вагнер" в Украине в 30 000 человек

В Украине, по оценкам американской разведки, погибли уже более 30 тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер", причем 90 процентов наемников, убитых с декабря 2022 года, - это завербованные заключенные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, "вагнеровцы" активно участвовали в наступлении России в районе Бахмута и Соледара Донецкой области, а сама ЧВК в основном состоит из "уголовных преступников, выпущенных из тюрем, чтобы воевать в Украине".

Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что ЧВК "Вагнер" отправила в Украину большое количество осужденных, и среди них "уровень потерь, вероятно, достигает 50 процентов".

Китай предложит свой план для урегулирования войны России с Украиной

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И объявил, что Пекин представит план политического урегулирования конфликта в Украине. По его словам, в документе будет указано, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН и уважать территориальную целостность всех стран.

Кроме того, китайский дипломат указал, что существуют "некоторые силы, которые, по-видимому, не хотят скорейшего окончания войны или успешных переговоров", не уточнив, кого он имел в виду. По данным неназванных собеседников газеты "Коммерсант", китайская сторона планирует обнародовать свой план в годовщину российского вторжения - 24 февраля.

В этот же день ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин произнесет "мирную речь", посвященную войне в Украине. Об этом Ван И рассказал министру иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщил сам Таяни. По словам главы МИД Италии, он использовал встречу с Ван И в Риме, чтобы призвать Пекин использовать все свои силы и убедить Россию прекратить войну, обеспечив при этом независимость Украины.

Генсек НАТО призвал не бояться поставлять оружие Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от неоправданной осторожности при поставках вооружений Украине. "Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины сопряжена с рисками эскалации, но самым большим риском является победа российского президента Владимира Путина, вариантов вообще без всякого риска не существует", - заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. "Если Путин победит в Украине, то он и другие авторитарные правители решат, что они могут применять силу и получать то, чего они хотят. Это сделает мир опаснее, а НАТО уязвимее. Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы", - указал Столтенберг.

Украина ожидает приглашения в НАТО летом 2023 года

Украина ожидает, что получит приглашение в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. "Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в Альянс", - сказал он.

По словам Стефанчука, "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО" обсуждались на проходящей Мюнхенской конференции по безопасности.

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