Российские кинематографисты осудили преследование Навального

Союз кинематографистов России "КиноСоюз" осудил уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и его соратников, находящихся "под арестом по обвинению в выдуманных правонарушениях". "Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность - тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь", - говорится в распространенном в понедельник, 25 января, заявлении организации.

Его авторы подчеркнули, что не могут оставаться "равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране", несмотря на неполитический характер их деятельности. "В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме - форме независимого документального расследования", - указали они далее.

Кинематографисты заявили об огромном резонансе фильмов ФБК

В этой связи кинематографисты отметили "огромный резонанс" фильмов Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Расследования "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина" увидели "большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер", их также "оценило профессиональное киносообщество", подчеркивается в заявлении.

Среди подписавших обращение – режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Борис Хлебников, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова и многие другие.

23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, который был задержан сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

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