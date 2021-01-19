 Российские кинематографисты осудили преследование Навального | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2021

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Россия

Российские кинематографисты осудили преследование Навального

Попытка покарать Алексея Навального и его коллег является "тяжким преступлением против свободы", заявил Союз кинематографистов России.

Акция в защиту Навального в Москве 23 января

Акция в защиту Навального в Москве 23 января

Союз кинематографистов России "КиноСоюз" осудил уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и его соратников, находящихся "под арестом по обвинению в выдуманных правонарушениях". "Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность - тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь", - говорится в распространенном в понедельник, 25 января, заявлении организации.

Его авторы подчеркнули, что не могут оставаться "равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране", несмотря на неполитический характер их деятельности. "В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме - форме независимого документального расследования", - указали они далее.

Кинематографисты заявили об огромном резонансе фильмов ФБК

В этой связи кинематографисты отметили "огромный резонанс" фильмов Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Расследования "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина" увидели "большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер", их также "оценило профессиональное киносообщество", подчеркивается в заявлении.

Среди подписавших обращение – режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Борис Хлебников, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова и многие другие.

23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, который был задержан сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

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  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

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    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

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    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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