Россия уменьшила количество кораблей в Черном море

На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 25 марта (время московское).

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В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли два человека, трое получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Очеретинской общине один человек погиб в Орловке и один человек ранен в Первомайском. Также один человек погиб и один ранен в Бахмуте. В Часовоярской общине повреждены по меньшей мере четыре дома, один человек получил ранения.

В Константиновке повреждены два дома и газопровод, а также частные дома на двух улицах в Северске. По словам Кириленко, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины.

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Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности для поставок боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы запустим новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов, - сказал Моравецкий радиостанции RMF. - Мы хотим как можно быстрее увеличить объем производства в несколько раз".

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что частные польские компании также увеличат производство боеприпасов.

Накануне гендиректор государственного оружейного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), в структуру которого входит и Dezamet, Себастьян Хвалек заявил, что PGZ планирует увеличить численность персонала на несколько тысяч человек. В настоящее время в группе предприятий работает около 20 000 человек.

Россия уменьшила количество военных кораблей в Черном море

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Численность российской корабельной группировки в Черном море уменьшена до 10 единиц, сообщает украинское оперативное командование "Юг" . По его сведениям, надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, два подводных находятся в море, общий залп "Калибров" - до 8 единиц.

Хроника событий 25 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 марта 14.00 - 23.59 >>>

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