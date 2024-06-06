Россия проведет военные учения в Карибском море

По данным AP, российские военные корабли и самолеты прибудут в Карибский бассейн в ближайшие недели и останутся там до конца лета. Их передвижения отслеживают ВМС США.

Российские военные корабли и самолеты направились в Карибский бассейн для проведения военных учений, сообщает AP со ссылкой на американских чиновников. Прибытие российских сил в этот регион ожидается в ближайшие недели, передает агентство в четверг, 6 июня. Эта акция является демонстрацией силы Россией на фоне роста напряженности в ее отношениях с Западом из-за поддержки Украины ее партнерами, считают собеседники AP.

Передвижения российских кораблей отслеживают ВМС США

Ожидается, что российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. По мнению источников агентства, планируемые учения, "определенно", являются частью более масштабного ответа России на растущую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Одновременно это и попытка президента РФ Владимира Путина продемонстрировать, что ВМФ РФ все еще способен демонстрировать силу на глобальном уровне даже после потери нескольких кораблей в результате ударов украинской армии, заявили чиновники журналистам на условиях анонимности.

По их словам, Россия не уведомила США о предстоящих учениях, но передвижение российских кораблей отслеживается ВМС США. В Вашингтоне ожидают, что российские корабли останутся в регионе до конца лета. Конгресс США был уведомлен о предстоящих учениях РФ 5 июня, сообщается далее.

Помощь США Украине

За последние недели США объявили о нескольких новых обязательствах по поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В апреле Конгресс США после нескольких месяцев дискуссий одобрил предоставление Киеву 61 млрд долларов в качестве военной помощи. По данным Минобороны США, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

В ответ РФ пригрозила Вашингтону "фатальными последствиями" украинских ракетных ударов по российской территории. В свою очередь президент США Джо Байден указал, что риски войны Запада и России возрастут, если западные страны перестанут помогать Украине.