  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Россия проведет военные учения в Карибском море

Ольга Лебедева
6 июня 2024 г.

По данным AP, российские военные корабли и самолеты прибудут в Карибский бассейн в ближайшие недели и останутся там до конца лета. Их передвижения отслеживают ВМС США.

https://p.dw.com/p/4gjiG
Учения ВМФ России в Черном море
Учения ВМФ России в Черном мореФото: Sergei Malgavko/Tass/dpa/picture alliance

Российские военные корабли и самолеты направились в Карибский бассейн для проведения военных учений, сообщает AP со ссылкой на американских чиновников. Прибытие российских сил в этот регион ожидается в ближайшие недели, передает агентство в четверг, 6 июня. Эта акция является демонстрацией силы Россией на фоне роста напряженности в ее отношениях с Западом из-за поддержки Украины ее партнерами, считают собеседники AP.

Передвижения российских кораблей отслеживают ВМС США

Ожидается, что российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. По мнению источников агентства, планируемые учения, "определенно", являются частью более масштабного ответа России на растущую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Одновременно это и попытка президента РФ Владимира Путина продемонстрировать, что ВМФ РФ все еще способен демонстрировать силу на глобальном уровне даже после потери нескольких кораблей в результате ударов украинской армии, заявили чиновники журналистам на условиях анонимности.

По их словам, Россия не уведомила США о предстоящих учениях, но передвижение российских кораблей отслеживается ВМС США. В Вашингтоне ожидают, что российские корабли останутся в регионе до конца лета. Конгресс США был уведомлен о предстоящих учениях РФ 5 июня, сообщается далее.

Помощь США Украине

За последние недели США объявили о нескольких новых обязательствах по поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В апреле Конгресс США после нескольких месяцев дискуссий одобрил предоставление Киеву 61 млрд долларов в качестве военной помощи. По данным Минобороны США, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

В ответ РФ пригрозила Вашингтону "фатальными последствиями" украинских ракетных ударов по российской территории. В свою очередь президент США Джо Байден указал, что риски войны Запада и России возрастут, если западные страны перестанут помогать Украине.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.21 фото
external

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Джо Байден анонсировал мирный план, призванный остановить войну в секторе Газа и освободить израильских заложников. Пойдут ли на сделку Израиль и ХАМАС? Этой ночью Россия нанесла массированные удары по всей Украине - после того, как накануне США и ФРГ разрешили Киеву наносить удары их оружием по территории РФ. Что в итоге дает Украине это разрешение и насколько оно изменит ситуацию на фронте?
1 июня 2024 г.28:10 мин.
Запуск ракеты ATACMS на военном полигоне в Южной Корее

В Киеве сдержанно одобрили разрешение бить оружием Запада по РФ

В Киеве сдержанно одобрили разрешение бить оружием Запада по РФ

В Украине сдержанно восприняли разрешение США и Германии примернять предоставленное оружие по целям в РФ. Но несмотря на ограничения, это решение - лучше ничего, говорят опрошенные DW эксперты.
Конфликты1 июня 2024 г.
Показать еще